«Это точно»: известны новые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги

18 июня 2025, 19:37

Продюсер Дворцов раскрыл, когда состоится свадьба Муцениеце и Дранги

Агата Муцениеце и Пётр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце весны аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга сделал актрисе Агате Муцениеце предложение. Невеста занята подготовкой к свадьбе, детали которой пара держит в секрете, но продюсер Сергей Дворцов в беседе с Woman.ru приоткрыл завесу тайны.





Точная дата и место проведения торжественной церемонии ещё неизвестны. Однако, по слухам Агата и Пётр хотят отметить пышное празднество за границей.

«Свадьба будет в июле — это точно… Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве», — сообщил Дворцов.