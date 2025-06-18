«Это точно»: известны новые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги
Продюсер Дворцов раскрыл, когда состоится свадьба Муцениеце и Дранги
В конце весны аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга сделал актрисе Агате Муцениеце предложение. Невеста занята подготовкой к свадьбе, детали которой пара держит в секрете, но продюсер Сергей Дворцов в беседе с Woman.ru приоткрыл завесу тайны.
Точная дата и место проведения торжественной церемонии ещё неизвестны. Однако, по слухам Агата и Пётр хотят отметить пышное празднество за границей.
«Свадьба будет в июле — это точно… Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве», — сообщил Дворцов.Кроме того, Сергей дал комментарий по поводу нашумевшей истории о беременности Муцениеце от другого мужчины, где Дранга лишь прикрытие. Дворцов сообщил, что не исключает любое развитие событий и напомнил о недавнем романе Агаты с богатым мужчиной, который заваливал её подарками.
Продюсер добавил, что брак актрисы с Дрангой может быть пиар-романом, который выгоден каждой из сторон.