«Прикрытие»: От кого на самом деле беременна Агата Муцениеце

15 июня 2025, 13:01

Агате Муцениеце подозревают в романе с женатым олигархом

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

В сети множатся слухи о романе 36-летней Агаты Муцениеце с неким «богатым мужчиной», который является отцом её будущего ребёнка. А аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга выступает в этой истории лишь выгодной защитой. В телеграм-канале «Только никому» предположили, что любовником Муцениеце может быть олигарх Сулейман Керимов.





Российская актриса Агата Муцениеце скоро станет женой музыканта Петра Дранги и родит третьего ребёнка. Однако пара погрязла в слухах о том, что беременна Агата вовсе не от Дранги. Музыкант выступает для актрисы лишь прикрытием, а сама она якобы состоит в любовных отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым.

«Логика сплетников железная: Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал», — сообщает телеграм-канал.