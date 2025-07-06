«Это жизнь»: 76-летняя Алла Пугачёва призналась, что у неё трясутся руки

06 июля 2025, 17:17

Алла Пугачёва заявила, что у неё трясутся руки

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва после путешествий по Италии проводит лето в Юрмале. В латвийском городе артистка отдыхает вместе с семьей — мужем Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой. Неожиданное признание певица сделала во время съёмки милого домашнего видео о готовке. Соответствующий ролик Пугачёва выложила в своём блоге.





Максим Галкин* во время совместного времяпрепровождения готовил яичницу. Его супруга снимала весь процесс на видео, шутя и подбадривая Галкина*. Артист робко вёл себя на кухне и просил у жены советов. Однако Алла Борисовна выразила отказ в помощи.

«Обойдешься без советов», — отрезала Пугачёва.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — призналась артистка хриплым голосом.