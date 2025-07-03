Алла Пугачёва шокировала своим реальным видом после ретушированного снимка с Галкиным* — фото
Появилось реальное фото Аллы Пугачевой без фотошопа
Накануне в социальных сетях разгорелся настоящий ажиотаж из-за свежего снимка, опубликованного Максимом Галкиным*. На фотографии он позирует с супругой Аллой Пугачёвой и, казалось бы, это обычное селфи звездной пары. Однако внешний вид 76-летней певицы вызвал бурю эмоций у пользователей.
Примадонну обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Комментаторы даже сравнили Аллу Борисовну с восковой куклой и мумией.
«Она вообще жива? Может это восковая кукла? Там наверное мумия уже, просто отретушировали», — оставляют комментарии пользователи сети.Позже на полях интернета появилось еще одно фото, практически ничем не отличающееся от первого. На нем все тот же Максим Галкин* с широкой улыбкой, аккуратно уложенными волосами и лёгким загаром. А вот его спутница, 76-летняя Алла Пугачева, заметно «постарела». В сети предполагают, что это настоящее фото примадонны без фотошопа.