Алла Пугачёва шокировала своим реальным видом после ретушированного снимка с Галкиным* — фото

03 июля 2025, 16:18

Появилось реальное фото Аллы Пугачевой без фотошопа

Максим Галкин* и Алла Пугачева( Фото: instagram**@maxgalkinru)

Накануне в социальных сетях разгорелся настоящий ажиотаж из-за свежего снимка, опубликованного Максимом Галкиным*. На фотографии он позирует с супругой Аллой Пугачёвой и, казалось бы, это обычное селфи звездной пары. Однако внешний вид 76-летней певицы вызвал бурю эмоций у пользователей.





Примадонну обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Комментаторы даже сравнили Аллу Борисовну с восковой куклой и мумией.





«Она вообще жива? Может это восковая кукла? Там наверное мумия уже, просто отретушировали», — оставляют комментарии пользователи сети.