Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве

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Евгений Петросян через суд выписал из московской квартиры свою 56-летнюю дочь от первого брака. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соответствующее решение принял Хамовнический суд. В ближайшее время Викторину Петросянц выпишут из квартиры на Ростовской набережной.
Примечательно, что юморист назвал дочь «бывшим членом семьи».
Викторина Петросянц родилась в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Дочь артистов на протяжении длительного времени проживала в Штатах, где занималась бизнесом.
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Примечательно, что юморист назвал дочь «бывшим членом семьи».
Викторина Петросянц родилась в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Дочь артистов на протяжении длительного времени проживала в Штатах, где занималась бизнесом.
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Екатерина Коршунова