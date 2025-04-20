«Единственный её статус – жена Петросяна»: что на самом деле скрывает Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки.
Правда, стилист Карина Нигай поспешила разочаровать Брухунову. Она отметила, что одежду Татьяны никак нельзя отнести к высокой моде.
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«Я никогда не видела её на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный её статус – жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист всё-таки уже прадедушка», – отметила Нигай в шоу «Хватит слухов» на телеканале «ТВ Центр».А светский журналист Вероника Морозова убеждена, что демонстрацией семейной идиллии и обновок Брухунова пытается отвести внимание общественности от своей биографии.
«Ей надо скрыть своё прошлое. Она очень мало о себе рассказывает. Она показывает только нынешнюю жизнь», – подчеркнула Морозова.Выяснилось, что Татьяне есть, что скрывать. На самом деле, Петросян был не первым возрастным мужчиной в её жизни. В предыдущем романе Брухуновой разница в возрасте была ещё более шокирующей. Продюсер Ольга Журавлёва раскрыла всю подноготную.
«История Татьяны Брухуновой не начинается на браке с Петросяном. До этого у неё был роман с директором театра, которому тогда было около 70 лет, а Татьяне всего 18», – отметила Журавлёва.Читайте также:
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Анастасия Чинкова