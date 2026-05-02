Евгений Плющенко обратился к сыну после скандального интервью
Фигурист Евгений Плющенко отреагировал в соцсетях на резонансное интервью своего старшего сына и предложил обсудить ситуацию без камер и публичных заявлений.
Спортсмен подчеркнул, что готов ответить на любые вопросы при личной встрече и открыт к разговору, однако не считает правильным выносить семейные вопросы в публичное пространство. В своём обращении он также отметил, что любит сына и всегда готов к диалогу.
Поводом для реакции стало интервью, в котором старший сын Плющенко, Егор Ермак, рассказал о сложных отношениях с отцом, заявив об эмоциональной и финансовой дистанции в семье.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привела к публичной реакции со стороны младшего сына фигуриста, Александра Плющенко, который выступил с эмоциональным обращением в защиту отца.
На фоне конфликта Плющенко дал понять, что предпочёл бы решить всё в спокойном личном разговоре, а не через медийные заявления.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России