«Я хожу то голая, то полуголая»: Ирина Горбачёва рассказала о борьбе с комплексами
Актриса Ирина Горбачёва откровенно рассказала в интервью Иде Галич о своём пути к принятию собственного тела. По её словам, раньше она испытывала сильные комплексы и чувствовала неуверенность, однако со временем смогла изменить отношение к себе.
Горбачёва призналась, что ей пришлось буквально «тренировать» принятие своей внешности. Постепенно она пришла к выводу, что в её теле нет ничего, что стоило бы скрывать, и начала чувствовать себя гораздо свободнее.
Сегодня актриса не боится экспериментировать с образами, в том числе более откровенными, и старается не ограничивать себя рамками. Она отметила, что комфорт с собственным телом для неё стал важной частью внутренней гармонии и уверенности.
По словам Ирины, этот путь был непростым, но именно он помог ей избавиться от прежних страхов и научиться принимать себя такой, какая она есть.
