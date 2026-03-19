Фёдор Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании»
Футболист Фёдор Смолов признал свою вину по делу о драке, произошедшей в мае 2025 года в одном из заведений «Кофемания». Об этом сообщает РИА Новости.
После инцидента спортсмен извинился перед потерпевшим и выплатил ему компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Однако, как уточняется, пострадавшая сторона потребовала значительно большую сумму — около 20 миллионов рублей.
В результате конфликт не удалось урегулировать мирно, и дело было передано в суд. По имеющимся данным, Смолову может грозить до трёх лет лишения свободы. При этом его защита рассчитывает на вариант, при котором дело будет закрыто без назначения судимости.
