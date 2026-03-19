«Я предаю себя»: Звезда «Ворониных» заявила о странной болезни из-за обид

19 марта 2026, 11:54

Актриса Екатерина Волкова заявила о психосоматической природе своего ларингита

Екатерина Волкова (Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», рассказала подписчикам в личном блоге о необычном способе коммуникации её организма. По словам 44-летней артистки, её тело подаёт сигналы о внутренних проблемах через физические недуги.





Волкова пояснила, что избегает конфликтов и не может дать отпор обидчику. Вместо того чтобы выразить эмоции, она «проглатывает» обиду и гнев.

«Мне кажется, что я сохраняю человеческие отношения, что я выше этого, что не хочу конфликта. Я улыбаюсь, киваю и давлю этот ком в себе. А на следующее утро просыпаюсь с ларингитом. В горле дерёт, будто кошки нацарапали, садится голос. Я уже осознаю: это не простуда. Это я сама себя лишила голоса ровно тогда, когда он был нужен больше всего», — рассказала Екатерина.