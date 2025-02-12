Тайны семьи Анны Герман: почему мать скрывала ее происхождение и какие еще секреты хранила семья певицы

Анна Герман (Фото: РИА Новости/ Рыбаков)
Анна Герман — всем известная польская певица и композитор, звезда эстрады 1960-х — начала 1980-х годов. Она прославилась исполнением песен на различных языках, но особенно ярко проявила себя в исполнении композиций на польском и русском.
Полное имя певицы — Анна Виктория Герман-Тухольская. Мало кто знает, но семья певицы тщательно скрывала свое происхождение. Об истинной биографии семьи Герман читайте в материале «Радио 1».
Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Род Германов, переселившийся на украинские земли из Германии, оставил значительный след в истории. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг, что в русском переводе означает «Надежда», ныне известное как Ольгино, расположенное неподалеку от города Бердянска на берегу Азовского моря.
Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который получил образование в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. В баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь он осваивал науку проповедника, и именно там, в 1910 году, у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – будущий отец Анны Герман. Запись о его рождении до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После завершения учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину, привезя с собой девять сыновей и дочерей.
Во времена коллективизации в 1929 году Фридрих Герман был арестован. Вердикт оказался кратким и беспощадным: пять лет лагерей с последующим пятилетним ограничением в правах. Спустя полтора года он трагически погиб от голода и изнурительных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Подобная участь ожидала и его детей, однако старший сын Вилли сумел пробраться через Польшу в Германию.
Ойген, напротив, не смог укрыться от преследования властей. В то время он работал бухгалтером на Донбассе, и руководство одной из шахт обвинило его в махинациях с деньгами. За такое преступление полагалось наказание в два-три года заключения. Однако, принимая во внимание биографию его семьи — репрессированного отца и брата, сбежавшего в Германию, — ему грозил неминуемый расстрел. Ойгену удалось тайком покинуть страну, оставив на Донбассе свою жену Альму и маленького сына Руди.
Семья Анны Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Родители Анны Герман познакомились в городе Ургенч, расположенном в Узбекистане. Ирма Мартенс происходила из семьи германских меннонитов, которые переселились в Россию в середине XVII века. Она работала в школе, где преподавала немецкий язык. Общение на родном немецком языке способствовало близким отношениям между молодыми людьми, и 14 февраля 1936 года в семье родилась дочь, которую назвали Анна Виктория Герман. Спустя год в семье появился еще один ребенок — брат Анны Фридрих. И в том же 1937 году Ойгена Германа арестовали.
Спустя долгие годы станет известно, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К несчастью, ни Анна Герман, ни ее мать об этом не узнают. Информация о политзаключенных будет рассекречена во времена правления Горбачёва. О судьбе Ойгена станет известно его брату Артуру Герману. Как оказалось, после двух недель ожидания решения суда тройки, его брат по доносу был арестован и казнен как «немецкий шпион и многолетний вредитель». В документах также имелась информация, что 15 ноября 1957 года Ойгена реабилитировали посмертно.
Ирма Мартенс и Герман Бернер (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
О репрессированном отце семейства долгое время не будет никаких известий, а в 1938 году от скарлатины скончается маленький Фридрих. После этого мать певицы решит уехать из Узбекистана. Семья долгое время скиталась по территории Советского Союза: Ташкент, Новосибирск, Красноярск. В Джамбуле они вместе со всеми встретили Победу в Великой Отечественной войне, и Аня пошла в первый класс.
Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс встретит польского офицера Германа Бернера, что впоследствии, в 1946 году, сподвигнет ее переехать с семьей на его родину, в Польшу. Там мать Анны становится официальной польской женой Германа и придумывает легенду о польско-голландском происхождении семьи, чтобы спасти девочку от гонений немцев на территории страны.
Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
В Польше семья сначала обосновалась в Новой Рудзи, но в 1949 году они перебрались во Вроцлав, где поселились в небольшой комнате коммунальной квартиры. 10-летняя Аня хорошо училась в польской школе, имела дар к рисованию и мечтала поступить в высшую школу изящных искусств. Однако мать настоятельно советовала ей выбрать более практичную специальность, которая позволит обеспечить семью и себя.
Так, после завершения обучения в начальной школе и общеобразовательной гимназии, где Анна совмещала учёбу с работой, чтобы помочь своей семье, она решила продолжить образование и поступила в 1960 году на геологический факультет Вроцлавского университета имени Болеслава Берута.
В том же году она впервые вышла на сцену студенческого театра «Каламбур», что стало отправной точкой её пути к успеху на эстраде. Неудивительно, что после выпуска из университета Анна Виктория решила стать не геологом, а эстрадной певицей. К тому же она успешно прошла государственную аттестацию в Министерстве культуры и искусства Польской Народной Республики и получила разрешение на профессиональную деятельность в области эстрадного пения.
С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходилось много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении не стали по-настоящему известными.
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Истинные корни певицы
Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Род Германов, переселившийся на украинские земли из Германии, оставил значительный след в истории. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг, что в русском переводе означает «Надежда», ныне известное как Ольгино, расположенное неподалеку от города Бердянска на берегу Азовского моря.
Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который получил образование в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. В баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь он осваивал науку проповедника, и именно там, в 1910 году, у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – будущий отец Анны Герман. Запись о его рождении до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После завершения учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину, привезя с собой девять сыновей и дочерей.
Отец певицы спасался бегствомИрма Мартенс и Ойген Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Во времена коллективизации в 1929 году Фридрих Герман был арестован. Вердикт оказался кратким и беспощадным: пять лет лагерей с последующим пятилетним ограничением в правах. Спустя полтора года он трагически погиб от голода и изнурительных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Подобная участь ожидала и его детей, однако старший сын Вилли сумел пробраться через Польшу в Германию.
Ойген, напротив, не смог укрыться от преследования властей. В то время он работал бухгалтером на Донбассе, и руководство одной из шахт обвинило его в махинациях с деньгами. За такое преступление полагалось наказание в два-три года заключения. Однако, принимая во внимание биографию его семьи — репрессированного отца и брата, сбежавшего в Германию, — ему грозил неминуемый расстрел. Ойгену удалось тайком покинуть страну, оставив на Донбассе свою жену Альму и маленького сына Руди.
Мать певицы
Семья Анны Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Родители Анны Герман познакомились в городе Ургенч, расположенном в Узбекистане. Ирма Мартенс происходила из семьи германских меннонитов, которые переселились в Россию в середине XVII века. Она работала в школе, где преподавала немецкий язык. Общение на родном немецком языке способствовало близким отношениям между молодыми людьми, и 14 февраля 1936 года в семье родилась дочь, которую назвали Анна Виктория Герман. Спустя год в семье появился еще один ребенок — брат Анны Фридрих. И в том же 1937 году Ойгена Германа арестовали.
Спустя долгие годы станет известно, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К несчастью, ни Анна Герман, ни ее мать об этом не узнают. Информация о политзаключенных будет рассекречена во времена правления Горбачёва. О судьбе Ойгена станет известно его брату Артуру Герману. Как оказалось, после двух недель ожидания решения суда тройки, его брат по доносу был арестован и казнен как «немецкий шпион и многолетний вредитель». В документах также имелась информация, что 15 ноября 1957 года Ойгена реабилитировали посмертно.
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Смерть младшего брата и скитания по стране
Ирма Мартенс и Герман Бернер (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
О репрессированном отце семейства долгое время не будет никаких известий, а в 1938 году от скарлатины скончается маленький Фридрих. После этого мать певицы решит уехать из Узбекистана. Семья долгое время скиталась по территории Советского Союза: Ташкент, Новосибирск, Красноярск. В Джамбуле они вместе со всеми встретили Победу в Великой Отечественной войне, и Аня пошла в первый класс.
Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс встретит польского офицера Германа Бернера, что впоследствии, в 1946 году, сподвигнет ее переехать с семьей на его родину, в Польшу. Там мать Анны становится официальной польской женой Германа и придумывает легенду о польско-голландском происхождении семьи, чтобы спасти девочку от гонений немцев на территории страны.
Жизнь в Польше и будущая звездная карьера
Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
В Польше семья сначала обосновалась в Новой Рудзи, но в 1949 году они перебрались во Вроцлав, где поселились в небольшой комнате коммунальной квартиры. 10-летняя Аня хорошо училась в польской школе, имела дар к рисованию и мечтала поступить в высшую школу изящных искусств. Однако мать настоятельно советовала ей выбрать более практичную специальность, которая позволит обеспечить семью и себя.
Так, после завершения обучения в начальной школе и общеобразовательной гимназии, где Анна совмещала учёбу с работой, чтобы помочь своей семье, она решила продолжить образование и поступила в 1960 году на геологический факультет Вроцлавского университета имени Болеслава Берута.
В том же году она впервые вышла на сцену студенческого театра «Каламбур», что стало отправной точкой её пути к успеху на эстраде. Неудивительно, что после выпуска из университета Анна Виктория решила стать не геологом, а эстрадной певицей. К тому же она успешно прошла государственную аттестацию в Министерстве культуры и искусства Польской Народной Республики и получила разрешение на профессиональную деятельность в области эстрадного пения.
С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходилось много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении не стали по-настоящему известными.
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