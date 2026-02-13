Сбежавший отец, расстрелянный дед и немецкий след: кем на самом деле были предки «белого ангела» СССР Анны Герман?
Анна Герман — женщина, которую жизнь испытывала на прочность с самого первого вздоха, словно проверяя, сколько боли способен выдержать этот хрустальный голос. 14 февраля ей могло бы исполниться 90 лет, но уже 43 года прошло с той августовской ночи 1982-го, когда радио и телевидение СССР прервали вещание, чтобы сообщить скорбную новость. Мало кто знает, но семья певицы, которую миллионы называли «белым ангелом» советской эстрады, тщательно скрывала ее происхождение. Об истинной биографии семьи Герман читайте в материале «Радио 1».
Истинные корни певицыАнна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Род Германов, переселившийся на украинские земли из Германии, оставил значительный след в истории. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг, что в русском переводе означает «Надежда», ныне известное как Ольгино, расположенное неподалеку от города Бердянска на берегу Азовского моря.
Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который получил образование в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. В баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь он осваивал науку проповедника, и именно там, в 1910 году, у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – будущий отец Анны Герман. Запись о его рождении до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После завершения учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину, привезя с собой девять сыновей и дочерей.
Отец певицы спасался бегствомИрма Мартенс и Ойген Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Во времена коллективизации в 1929 году Фридрих Герман был арестован. Вердикт оказался кратким и беспощадным: пять лет лагерей с последующим пятилетним ограничением в правах. Спустя полтора года он трагически погиб от голода и изнурительных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Подобная участь ожидала и его детей, однако старший сын Вилли сумел пробраться через Польшу в Германию.
Ойген, напротив, не смог укрыться от преследования властей. В то время он работал бухгалтером на Донбассе, и руководство одной из шахт обвинило его в махинациях с деньгами. За такое преступление полагалось наказание в два-три года заключения. Однако, принимая во внимание биографию его семьи — репрессированного отца и брата, сбежавшего в Германию, — ему грозил неминуемый расстрел. Ойгену удалось тайком покинуть страну, оставив на Донбассе свою жену Альму и маленького сына Руди.
Мать певицыСемья Анны Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
Родители Анны Герман познакомились в городе Ургенч, расположенном в Узбекистане. Ирма Мартенс происходила из семьи германских меннонитов, которые переселились в Россию в середине XVII века. Она работала в школе, где преподавала немецкий язык. Общение на родном немецком языке способствовало близким отношениям между молодыми людьми, и 14 февраля 1936 года в семье родилась дочь, которую назвали Анна Виктория Герман. Спустя год в семье появился еще один ребенок — брат Анны Фридрих. И в том же 1937 году Ойгена Германа арестовали.
Спустя долгие годы станет известно, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К несчастью, ни Анна Герман, ни ее мать об этом не узнают. Информация о политзаключенных будет рассекречена во времена правления Горбачёва. О судьбе Ойгена станет известно его брату Артуру Герману. Как оказалось, после двух недель ожидания решения суда тройки, его брат по доносу был арестован и казнен как «немецкий шпион и многолетний вредитель». В документах также имелась информация, что 15 ноября 1957 года Ойгена реабилитировали посмертно.
Смерть младшего брата и скитания по странеИрма Мартенс и Герман Бернер (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
О репрессированном отце семейства долгое время не будет никаких известий, а в 1938 году от скарлатины скончается маленький Фридрих. После этого мать певицы решит уехать из Узбекистана. Семья долгое время скиталась по территории Советского Союза: Ташкент, Новосибирск, Красноярск. В Джамбуле они вместе со всеми встретили Победу в Великой Отечественной войне, и Аня пошла в первый класс.
Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс встретит польского офицера Германа Бернера, что впоследствии, в 1946 году, сподвигнет ее переехать с семьей на его родину, в Польшу. Там мать Анны становится официальной польской женой Германа и придумывает легенду о польско-голландском происхождении семьи, чтобы спасти девочку от гонений немцев на территории страны.
Жизнь в Польше и будущая звездная карьераАнна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)
В Польше семья сначала обосновалась в Новой Рудзи, но в 1949 году они перебрались во Вроцлав, где поселились в небольшой комнате коммунальной квартиры. 10-летняя Аня хорошо училась в польской школе, имела дар к рисованию и мечтала поступить в высшую школу изящных искусств. Однако мать настоятельно советовала ей выбрать более практичную специальность, которая позволит обеспечить семью и себя.
Так, после завершения обучения в начальной школе и общеобразовательной гимназии, где Анна совмещала учёбу с работой, чтобы помочь своей семье, она решила продолжить образование и поступила в 1960 году на геологический факультет Вроцлавского университета имени Болеслава Берута.
В том же году она впервые вышла на сцену студенческого театра «Каламбур», что стало отправной точкой её пути к успеху на эстраде. Неудивительно, что после выпуска из университета Анна Виктория решила стать не геологом, а эстрадной певицей. К тому же она успешно прошла государственную аттестацию в Министерстве культуры и искусства Польской Народной Республики и получила разрешение на профессиональную деятельность в области эстрадного пения.
С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходилось много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении не стали по-настоящему известными.
Страшная авария и ее последствияСмерть заглянула в глаза певицы 27 августа 1967 года. Италия, красный «Фиат», водитель, уснувший за рулем на скорости 160 км/ч. Анна вылетела через лобовое стекло — врачи насчитали 49 переломов, включая позвоночник и таз.
«Меня собирали по кусочкам, как разбитую фарфоровую куклу», — вспоминала певица в мемуарах.
Полгода артиста провела в гипсе, год заново училась дышать и ходить. Это была не просто авария — это было крещение болью, которое превратило её из просто талантливой исполнительницы в символ несгибаемости.
В 1980 году во время концерта в Лужниках у неё прямо на сцене случилось обострение тромбофлебита. Она допела, не в силах сдвинуться с места, а зрители аплодировали, думая, что пауза — это художественный замысел. Диагноз «саркома» — рак кости левой ноги — прозвучал приговором. Певица, пережившая 49 переломов, панически боялась врачей.
«Я пыталась обмануть всех. Убеждала, что это последствия аварии», — писала она в книге «Жизнь, рассказанная ею самой».
Сначала знахари, целители, народные средства — драгоценное время было упущено. Когда она всё же легла под нож, было уже поздно.
«Меня режут, выжигают кобальтовыми лучами. Лежу лысая, страшная, но пока живая», — эта фраза из личных записей разрывает сердце.
В 1981 году ей сделали несколько операций, но метастазы уже пошли по телу. Она умерла 26 августа 1982 года в военном госпитале Варшавы, ровно через 15 лет после той самой аварии. Похоронена Анна Герман на Кальвинистском (евангелическо-реформатском) кладбище Варшавы. Ей было 46 лет.