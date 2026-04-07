Хайп в деньги: стало известно, сколько миллионов принесёт концерт Toxi$ в Москве
Toxi$ продолжает уверенно конвертировать популярность в реальный доход. Пока его треки активно вирусатся в соцсетях, артист успешно зарабатывает и на офлайн-выступлениях.
По данным «Звездача», апрельский сольный концерт рэпера в Москве может принести организаторам более 7,5 миллионов рублей. Такой результат становится возможным не за счёт завышенных цен, а благодаря высокой вместимости площадки и интересу публики.
Стоимость билетов остаётся относительно доступной: минимальный ценник начинается от 2149 рублей, а самые дорогие категории достигают 4549 рублей. Это позволяет привлечь широкую аудиторию и собрать внушительную кассу.
Так, Toxi$ уверенно закрепляется не только как интернет-феномен, но и как артист, способный собирать большие площадки и приносить ощутимую прибыль.
