Крекеры вместо миллионов: Гасанов пытался скрыть недвижимость от ФНС
Гусейн Гасанов оказался в центре громкого скандала после того, как в суде раскрыли детали необычной сделки с его недвижимостью в Москва-Сити. Об этом сообщает Mash.
По словам свидетеля обвинения, блогер якобы продал апартаменты стоимостью около 68 миллионов рублей за упаковку крекеров. Как утверждается, это была фиктивная схема, направленная на сокрытие имущества от налоговых органов.
Суть «сделки» заключалась в том, что по документам квартира действительно была продана за десятки миллионов рублей, однако фактический «расчёт» выглядел абсурдно: вместо денег в банковскую ячейку якобы положили обычное печенье. Таким образом, недвижимость формально переходила другому лицу, но при этом не попадала под возможный арест.
Свидетель заявил, что инициатором схемы был сам Гасанов. По его словам, блогер уверял, что никаких долгов перед государством у него нет, а значит, сделка не вызовет вопросов у следствия.
При этом, по данным дела, речь идёт о серьёзных налоговых претензиях: сумма неуплаченных налогов превышает 170 миллионов рублей. Следствие считает, что позже средства могли легализовываться через подобные операции с недвижимостью.
Сам Гусейн Гасанов вину не признаёт. Несмотря на то что задолженность и пени были погашены, блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России