«Хит за хитом»: Татьяна Куртукова похвалила MIA BOYKA за новый виток популярности

26 мая 2026, 20:27

Татьяна Куртукова заявила, что MIA BOYKA добилась успеха талантом и трудом

Татьяна Куртукова тепло высказалась о MIA BOYKA и призналась, что восхищается её карьерным ростом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премии RU TV артистка отметила, что внимательно следит за успехами коллеги и считает её примером трудолюбия.





«У неё сейчас такой взлёт происходит, подъём, я за неё очень рада, поскольку она была в таком поиске: сначала был взлёт, потом затишье, сейчас вновь она выпускает хит за хитом. Очевидно, что она успешная девушка, потому что она всего добилась своим трудом и талантом», — поделилась певица.