Стало известно, как Глеб Калюжный встретил первый день после демобилизации
Продюсер Сухов: после армии Калюжный устроил семейный обед с близкими
Директор актёра Глеба Калюжного Григорий Сухов сообщил, что в первый день после демобилизации артист встретился с близкими за большим семейным обедом.
В беседе с NEWS.ru Сухов отметил, что Калюжный рассказал родным о своих планах и идеях, которых за время службы в армии у него накопилось много.
«Мы поехали с ним на семейный обед. На него приехала мама Глеба, кум, его младшая сестра, старший брат, были коллеги — Александр Новиков, Даниил Чуб, Николай Добрынин. Попили чай с тортом», — рассказал продюсер.Директор добавил, что на семейном обеде близкие обменялись новостями с Глебом, а он рассказал им о своих планах на ближайший год. Актёр намерен много сниматься в проектах и сериалах. На этой неделе зрители увидят его на церемонии вручения премии ИРИ (Национальная премия интернет-контента) в качестве ведущего.