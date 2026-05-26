Стало известно, как Глеб Калюжный встретил первый день после демобилизации

26 мая 2026, 19:41

Продюсер Сухов: после армии Калюжный устроил семейный обед с близкими

Глеб Калюжный (Фото: кадр из фильма «Первый на Олимпе»)

Директор актёра Глеба Калюжного Григорий Сухов сообщил, что в первый день после демобилизации артист встретился с близкими за большим семейным обедом.





В беседе с NEWS.ru Сухов отметил, что Калюжный рассказал родным о своих планах и идеях, которых за время службы в армии у него накопилось много.

«Мы поехали с ним на семейный обед. На него приехала мама Глеба, кум, его младшая сестра, старший брат, были коллеги — Александр Новиков, Даниил Чуб, Николай Добрынин. Попили чай с тортом», — рассказал продюсер.