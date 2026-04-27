Хиты 90-х приносят прибыль: «Комбинация» заработает более 500 тысяч на концерте
Легендарная группа «Комбинация» готовится к выступлению в одном из столичных баров, расположенных в районе Митино. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Коллектив планирует исполнить свои самые узнаваемые хиты, среди которых «American Boy», «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски» — песни, ставшие символами эпохи 90-х.
Организаторы мероприятия рассчитывают, что концерт принесёт более 500 тысяч рублей выручки. Стоимость билетов варьируется в диапазоне от 3 до 6 тысяч рублей, что делает событие доступным для широкой аудитории поклонников ностальгической поп-музыки.
Несмотря на всплеск интереса к культуре 90-х, в том числе благодаря современным проектам и сериалам, масштаб концерта остаётся камерным — речь идёт о выступлении в небольшом заведении, а не на крупной площадке.
