Волочкова, Милявская, Волкова, Овсиенко: почему звёзды снова и снова выбирают «плохих парней»?
Громкий скандал вновь вернул в повестку имя Анастасии Волочковой. Её бывший возлюбленный, предприниматель Дмитрий Дюран, получил девять лет колонии за мошенничество — и, похоже, эта история оказалась куда сложнее, чем казалась на первый взгляд. Роман с красивыми жестами, подарками и обещаниями будущего обернулся делом с десятками потерпевших и ущербом в десятки миллионов рублей. Но Волочкова — далеко не единственная звезда, чья личная жизнь пересеклась с криминальным миром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Сладкая» афера: как работал бизнес ДюранаИстория Дмитрия Дюрана начиналась почти как сказка. Он ухаживал эффектно, устраивал театральные сюрпризы и быстро сделал предложение.
«С посохом, с мешком подарков, с одной розой белой. Начинается шоу с этими подарками. С самоваром он пришёл», — поделилась Анастасия Волочкова в интервью «Пятому каналу».Но за романтическим фасадом скрывался совсем другой сюжет. По данным следствия, предприниматель собирал инвестиции в якобы успешный кондитерский бизнес, обещая доход до 180% годовых.
«От действий Дюрана пострадали 56 граждан, ущерб превышает 40 миллионов рублей», — уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова.В итоге «фабрика десертов» оказалась небольшим помещением с дешевым оборудованием, а деньги инвесторов исчезли. Сначала — семь лет, затем ещё два: срок увеличился из-за новых эпизодов мошенничества.
«Я была поражена»: реакция ВолочковойСегодня Волочкова старается дистанцироваться от этой истории, хотя когда-то публично восхищалась избранником.
«Для меня это просто хороший человек. Но когда я узнала, что он обманул полстраны, как говорится, я была крайне поражена», — заявляет балерина.И это не первый подобный эпизод в её жизни: ранее артистка встречалась с Сергеем Кузнецовым, который позже оказался в СИЗО по делу о тяжких телесных повреждениях.
Роковая тяга: звёзды и криминальные романыИстория Волочковой — лишь часть более широкой тенденции. В разные годы в подобные отношения вступали и другие известные женщины.
В 90-е Лолита Милявская была связана с Арнольдом Спиваковским — предпринимателем с криминальным прошлым. В 2002 году его осудили за незаконное хранение запрещенных веществ в особо крупном размере, а в 2017-м арестовали по подозрению в отмывании денег. Однако предприниматель не дожил до суда. Два года спустя он скончался в Испании от сердечного приступа.
«В моей жизни ты сыграл главную роль. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле», — призналась певица после его смерти.Участница группы «Тату» Юлия Волкова после неудачных романов начала отношения с криминальным авторитетом Гией Гальским. Мужчина промышлял грабежами и квартирными кражами.
«Они познакомились в Турции. Конечно же, Юлю начал Гия заваливать подарками. Она даже набила у себя татуировку с буквой G в честь своего возлюбленного», — уточнила светский журналист Екатерина Рукавичникова.Певица Татьяна Овсиенко долгие годы была рядом с Александром Меркуловым, известным в криминальной среде как Саша Чудной. Он подделывал документы, занимался рэкетом и отсидел почти четыре года в «Матросской тишине» за покушение на убийство в составе организованной преступной группировки.
«Она ездила к нему в колонию, передавала передачки. Она делала все, чтобы нанять лучших адвокатов», — отметила Рукавичникова.
Почему «плохие парни» так притягательныПсихологи объясняют: образ криминального мужчины часто ассоциируется с силой, властью и защитой. Но этот образ — иллюзия, за которой скрываются риски. Такие отношения нередко приводят к эмоциональному выгоранию, страху и даже угрозе безопасности. И хотя истории звезд выглядят как драматичные сюжеты для шоу, в реальности они заканчиваются разрушенными судьбами.
Романы с «плохими парнями» в мире шоу-бизнеса — не редкость. Но почти каждая такая история заканчивается одинаково: судом, скандалом или трагедией. И пока одни продолжают верить в красивую легенду о сильном мужчине, другие уже расплачиваются за эту веру слишком высокой ценой.