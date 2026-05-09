«Хлебнула сполна»: Ксения Алфёрова рассказала о военных подвигах 104-летней бабушки
В День Победы актриса Ксения Алфёрова опубликовала видео со своей 104-летней бабушкой Ксенией Архиповной, которая прошла Великую Отечественную войну. 51-летняя артистка рассказала в личном блоге о военных подвигах родственницы и о том, как та помогала стране победить врага.
Ксения Архиповна участвовала в боях под Москвой. Алфёрова отметила, что бабушка «хлебнула все тяготы этой войны сполна».
«Сначала стояла по щиколотку в ледяной воде, делая противотанковые снаряды, после служила радисткой!» — рассказала актриса.По словам Ксении, в День Победы её бабушка всегда «в строю», даже если накануне плохо себя чувствовала. Вместе они вспоминают погибших, поют военные песни и «выплакивают боль тех лет».
Алфёрова призналась, что 9 мая для неё — праздник со слезами на глазах: утром сердце сжимается от боли за всех, кто погиб, защищая дом и отвоёвывая родную землю, а также переполняет благодарность за возможность жить, говорить по-русски и обнимать близких.