«Хлебнула сполна»: Ксения Алфёрова рассказала о военных подвигах 104-летней бабушки

Ксения Алфёрова рассказала о военных подвигах своей 104-летней бабушки

В День Победы актриса Ксения Алфёрова опубликовала видео со своей 104-летней бабушкой Ксенией Архиповной, которая прошла Великую Отечественную войну. 51-летняя артистка рассказала в личном блоге о военных подвигах родственницы и о том, как та помогала стране победить врага.





Ксения Архиповна участвовала в боях под Москвой. Алфёрова отметила, что бабушка «хлебнула все тяготы этой войны сполна».

«Сначала стояла по щиколотку в ледяной воде, делая противотанковые снаряды, после служила радисткой!» — рассказала актриса.