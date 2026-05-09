Сергей Безруков спел «День Победы» на улице
Актёр Сергей Безруков вместе с другими артистами исполнил песню «День Победы» на улице. Об этом сообщает ТАСС.
Художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра выступил на открытой концертной площадке перед зданием МХАТа на Тверском бульваре.
В программу концерта вошли стихи и песни о войне в исполнении артистов театров — как произведения военных лет, так и стихотворения о подвиге советского народа. Выступление прошло в рамках праздничного концерта «Путь к Победе», который организаторы приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее певица Пелагея сообщила, что 9 Мая вызывает у неё чувство благодарности предкам. Она полагает, что память о Победе должна объединять поколения.
