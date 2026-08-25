«Интернет-вуайеризм»: Сын Децла раскрыл, как слава отца влияет на его карьеру

25 августа 2026, 11:45

Антоний Толмацкий рассказал, как слава отца влияет на его карьеру в шоу-бизнесе

Антоний Толмацкий (Фото: Instagram* @juzeppe_junior)

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал, как известность отца влияет на его путь в шоу-бизнесе. Музыкант признался: слава родителя в целом помогает, но иногда приносит и хейт.





В беседе с Леди Mail Антоний заявил, что гордится папой и не принимает близко к сердцу критику, особенно когда его сравнивают с Децлом.

«Оглядываясь назад, думаю, наверное, было бы проще начинать с нуля. В этом случае я мог бы создать полную картину о себе. А так накладываются наши семейные склоки, статьи в «жёлтых» СМИ. Получается интернет-вуайеризм, когда ты подглядываешь за жизнью другого человека и обсуждаешь, что же он сделал, как себя повёл», — сообщил юноша.