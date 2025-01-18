«Как не стыдно?»: Влад Соколовский показал фото 72-летней мамы в купальнике

Влад Соколовскй (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Фото: соцсети Влада Соколовского
«Как не стыдно?...Так хорошо выглядеть», — написал в комментариях один из подписчиков.
Некоторые пользователи усомнились в подлинности снимка, заявив, что такую великолепную форму невозможно сохранить в столь почтенном возрасте. Однако большинство просто выразили своё восхищение, сказав, что теперь будут равняться на маму певца.
Сам Соколовский, впервые прославившийся ещё в трёхлетнем возрасте, снявшись в клипе Киркорова «Зайка моя», позже рассказал, что его мама — цирковая гимнастка, заслуженная артистка СССР. Она всегда умела держать себя в форме, это профессиональное, а сейчас просто наслаждается жизнью с молодым мужем, что её ещё больше красит, добавил артист.
Читайте также:
Названа истинная причина решения Соколовского о продаже билетов на свою свадьбу
Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына
Стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь