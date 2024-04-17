Названа истинная причина решения Соколовского о продаже билетов на свою свадьбу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что продажа билетов на свадьбу певца Влада Соколовского является пиар-ходом.
Кроме этого, по мнению Рудченко, артист стремится таким образом и заработать на празднике.
Ранее сообщалось, что Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.
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«Есть две причины, почему Влад Соколовский открыл продажу билетов на свою свадьбу. Первое — это пиар-ход, привлечение внимания. Вторая причина — певец просто хочет заработать на своем ивенте. Он монетизирует не только свое творчество, но и саму возможность стать частью торжества. У пришедших будет шанс познакомиться, пообщаться», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Рудченко.
Ранее сообщалось, что Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.
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Мелисса Тимофеева