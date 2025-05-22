«Камера – лично мое спасение»: Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)
38-летняя Анна Хилькевич пользуется услугами помощниц для присмотра за детьми. Актриса установила в доме камеры, чтобы контролировать действия персонала.
По словам Анны, она не может на сто процентов доверять постороннему, даже если это хороший человек. Однако есть и исключение — звезда сериала «Универ» полностью уверена в няне, которая работает у них уже несколько лет.
При этом Хилькевич все-таки установила в доме камеры, о чем знают все ее помощницы. Знаменитость подчеркнула, что камера видеонаблюдения является ее спасением.
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При этом Хилькевич все-таки установила в доме камеры, о чем знают все ее помощницы. Знаменитость подчеркнула, что камера видеонаблюдения является ее спасением.
«Могу в любой момент включить и посмотреть, что происходит с ребенком сейчас или происходило в течение дня. Если что-то не так, это будет видно сразу», — приводит слова актрисы VOICE.
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Екатерина Коршунова