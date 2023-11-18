Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях

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Дизайнер Бьянка Цензори решила на время уйти от Канье Уэста по просьбе друзей.
The Sun сообщает, что супруги поставили отношения на паузу. Уэст и Цензори поженились в декабре 2022 года и решили расстаться в октябре, по данным источников, на время. Возможно, Цензори ушла от Уэста по просьбе друзей.
Сообщается, что рэпер чувствует себя счастливым и сфокусированным, когда Бьянка рядом. При этом она находится в стрессе из-за повышенного внимания к их паре.
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«Её семье никогда не нравился Йе, и близкие сомневаются, что свадьба была правильным решением. С ним трудно общаться и работать, и Бьянка — один из самых терпеливых людей, что когда-либо имели с ним дело», — сообщает инсайдер.
«Она может вернуться к нему к запуску нового альбома, ей нравится такой стиль жизни, но очевидно, что друзья и семья не хотят этого», —рассказал близкий друг пары.Канье Уэст и Бьянка Цензори пока не прокомментировали слухи о расставании.
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Мария Фирсова