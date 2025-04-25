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Катя Кабак показала, как проходит ее идеальное утро с Тимуром Родригезом

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: Инстаграм* @katekabak)

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: Инстаграм* @katekabak)

34-летняя актриса Катя Кабак в своем блоге показала, как проводит время с возлюбленным Тимуром Родригезом.
На видео актриса засняла букет цветов и картину с надписью «Любовь стоит того, чтобы ждать» из песни Виктора Цоя «Легенда». Затем в кадре появился исполнитель.

Родригез на фортепиано сыграл отрывок из своей новой песни, который завершился строчкой «и до утра стоял у твоих окон».

«Мое идеальное утро! Кофе и новая музыка», — подписала ролик Кабак.

Напомним, в 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак.

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#любовь
#кофе
#актриса
Стало известно, что происходит с изменившейся Региной Дубовицкой
Близкие Дубовицкой поделились новостями о ее состоянии
25 апреля 2025, 10:35

Регина Дубовицкая с коллегами (Фото: Инстаграм* @s.a.drobotenko)

Около недели назад Сергей Дроботенко побывал в гостях у Регины Дубовицкой. После теплой встречи юмористы сделали совместный снимок, после которого в СМИ начали активно обсуждать состояние здоровья ведущей «Аншлага».
Многочисленные фанаты забеспокоились, что 81-летняя Дубовицкая тяжело больна. Однако близкие телеведущей уверяют, что с ней все в порядке.

По их словам, на фотографии она позирует без грима, к которому многие привыкли.

«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики», — сообщили kp.ru в окружении Дубовицкой.

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#женщина
#жизнь
#актриса
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Лолита откровенно рассказала о своих предпочтениях в мужчинах
Лолита поделилась, что её привлекают мужчины с криминальным бэкграундом
25 апреля 2025, 09:48

Лолита Милявская (Фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

На недавнем концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» известная певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о своих романтических предпочтениях. В беседе с журналистами артистка открыто поделилась, что всегда была привлечена к так называемым криминальным авторитетам. Об этом пишет «‎Super».
Лолита отметила, что одним из таких мужчин был и её бывший муж, с которым у неё была сильная взаимная любовь.

«Я всегда любила именно этих мужчин. Все остальные были для меня пресными и противными», — призналась она.

Певица также добавила, что её следующий муж также принадлежал к числу авторитетов, и их чувства были взаимными.

По словам Лолиты, несмотря на «жуткие нравы» таких мужчин, она считает их своими «лучшими мужиками в жизни».

«Когда-то их называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — подчеркнула она.

Лолита Милявская открыто делится деталями своей личной жизни, в отличие от многих звезд, которые предпочитают скрывать свои отношения.

Первый брак певицы был заключен в 1985 году, но продлился недолго. Затем она вышла замуж во второй раз, однако этот союз оказался фиктивным. Тем не менее, именно под фамилией своего второго супруга она стала известной. Третий брак стал значимым этапом в её жизни, и именно в этот период у Лолиты родилась единственная дочь, которой врачи поставили диагноз «аутизм».

Стоит отметить, что девочка не является биологической дочерью ее третьего мужа — эта информация стала известна общественности лишь после развода пары. Этот творческий и семейный союз также подошел к концу.

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#певица
#любовь
#аутизм
#брак
#отношения
#девочка
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«С ним через полгода расстанется»: Волочкова не верит в отношения дочери и её избранника
Волочкова резко высказалась о дочери и её женихе в канун свадьбы
25 апреля 2025, 09:42

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В предстоящую субботу должна состояться свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и её избранника Никиты Григоряна. В канун торжества балерина негативно отозвалась о будущем зяте. Балерину смутил тот факт, что дочь с женихом не захотели приглашать на торжество представителей СМИ.
«Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про неё как страшный сон. <…> Она (Ариадна – прим. ред.) говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я её чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? <…> Я его спрашиваю: ты когда брал в жёны Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать», — заявила Волочкова в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».

Также под горячую руку артистки попала и её дочь Ариадна.
«Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой, — обратилась Волочкова к Ариадне. — Понимаете, она выше планку, чем я, она не перейдёт. По сути, можно было бы с уважением относится к матери, ко всему тому, что я сделала и ставить мою жизнь как пример того, как я проходила испытания. Ей этого не дано».
Кроме того, балерина уверена, что пара распадётся меньше чем через год.
«Я говорила своей маме — не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется», — считает Волочкова.
Ранее артистка рассказала о сложных отношениях с матерью, Тамарой Антоновой.

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#жизнь
#свадьба
#сми
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Свёл «дьявольское» тату и отправился в рехаб: С Моргенштерна* могут снять статус иноагента
SHOT: Общественники «Зова народа» просят снять с Моргенштерна* статус иноагента
25 апреля 2025, 09:28

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

С Моргенштерна* попросили снять статус иностранного агента из-за его последних изменений: рэпер свел «дъявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С данной инициативой выступили общественники из движения «Зов народа». Они направили свое обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Представители движения считают, что раньше музыкант вел аморальный образ жизни и не скрывал это. Однако теперь он признал, что скучает по России. Также рэпер отправился на лечение в рехаб и стал все чаще писать в соцсетях о Боге.

Примечательно, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Запрещён в РФ
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Хирург Агапов признал, что не сможет вернуть экс-жене Аршавина былую красоту
Хирург Агапов начал 13-ю операцию у Казьминой и пообещал сделать ее нос четче
25 апреля 2025, 09:07

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Бывшая жена Андрея Аршавина в скором времени перенесет еще одну операцию — это уже тринадцатая попытка восстановить нос за последние 2,5 года. Хирург Денис Агапов раскрыл детали предстоящей операции, передает Kp.ru.
Специалист планирует сделать нос Алисы чуть уже и четче, а крылья выровнять и сместить к центру без лишних разрезов. По словам Агапова, вернуть нос в прежний вид уже не получится.

Алиса Казьмина потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания после развода с футболистом Аршавиным. Сначала она прятала лицо под маской, а затем пропала из поля зрения СМИ. В августе прошлого года она ​показала свое новое лицо.

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