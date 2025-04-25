Катя Кабак показала, как проходит ее идеальное утро с Тимуром Родригезом

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: Инстаграм* @katekabak)
34-летняя актриса Катя Кабак в своем блоге показала, как проводит время с возлюбленным Тимуром Родригезом.
На видео актриса засняла букет цветов и картину с надписью «Любовь стоит того, чтобы ждать» из песни Виктора Цоя «Легенда». Затем в кадре появился исполнитель.
Родригез на фортепиано сыграл отрывок из своей новой песни, который завершился строчкой «и до утра стоял у твоих окон».
Напомним, в 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак.
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*Запрещен в РФ
Родригез на фортепиано сыграл отрывок из своей новой песни, который завершился строчкой «и до утра стоял у твоих окон».
«Мое идеальное утро! Кофе и новая музыка», — подписала ролик Кабак.
Напомним, в 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова