«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой

В предстоящую субботу должна состояться свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и её избранника Никиты Григоряна. В канун торжества балерина негативно отозвалась о будущем зяте. Балерину смутил тот факт, что дочь с женихом не захотели приглашать на торжество представителей СМИ.