«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с молодой девушкой, передают «Страсти».
Певец посетил концерт МУЗ-ТВ «Золотые Хиты». Артист появился на красной дорожке в компании незнакомки, личность которой он сразу же рассекретил.
Спутницей исполнителя оказалась его 15-летняя крестная дочь, певица Елизавета Бокарева. Девушка выступает под псевдонимом ELSEA.
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*Запрещен в РФ
«Это моя новая. Пришлось поменять старушку, эта помоложе будет. Шучу, это моя крестная дочка Лиза», — пояснил Лепс.
Спутницей исполнителя оказалась его 15-летняя крестная дочь, певица Елизавета Бокарева. Девушка выступает под псевдонимом ELSEA.
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Екатерина Коршунова