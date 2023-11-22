Катя Лель назвала попадание песни «Мой мармеладный» в мировой чарт фантастикой

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Певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».
«Это невероятно, просто вселенская фантастика! Благодарю за это каждого, кто поддерживает нас! Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку. Это очень важно в наше время», — отметила в беседе с NEWS.ru исполнительница.
Она также связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.
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