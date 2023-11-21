Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко

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Щоумен Александр Ревва продал актеру Павлу Деревянко свою долю в телеграм-боте, через который знакомые актёра закидывали деньги на криптобиржи.
Об этом рассказал бизнес-партнёр артиста Григорий Мулузян телеграм-каналу SHOT. Трейдер Мулузян сообщил, что кроме Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой. Примерно полтора года назад он купил долю в телеграм-боте, через который совершались транзакции. По словам Мулузяна, с Реввой они «не сошлись характерами», сотрудничали менее полугода.
Ревва продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за 25 млн рублей.
Григорий Мулузян рассказывает, что дела с Деревянко шли хорошо: артист каждый месяц получал от 4,5 млн рублей до 175 млн рублей чистой прибыли и подтягивал в «тему» друзей. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на 265 млн рублей. Так дружба закончилась.
Пострадавшими оказались 11 человек, среди них актёр Артём Ткаченко, режиссёр Марюс Вайсберг и несколько бизнесменов. В полиции на Деревянко и Мулузяна лежат несколько заявлений. Накануне начались рассмотрения в суде. Ожидается, что одним из свидетелей станет Александр Ревва, как человек, который продал актёру долю в бизнесе и видел ситуацию изнутри.
Мулузян рассказал, что сейчас он единственный пытается расплатиться с долгами перед инвесторами. По его словам, он выплатил около 88 млн рублей, а Деревянко пока никому ничего не возмещал.
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Ревва продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за 25 млн рублей.
Григорий Мулузян рассказывает, что дела с Деревянко шли хорошо: артист каждый месяц получал от 4,5 млн рублей до 175 млн рублей чистой прибыли и подтягивал в «тему» друзей. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на 265 млн рублей. Так дружба закончилась.
Мулузян рассказал, что сейчас он единственный пытается расплатиться с долгами перед инвесторами. По его словам, он выплатил около 88 млн рублей, а Деревянко пока никому ничего не возмещал.
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Мария Фирсова