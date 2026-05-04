Киркоров подарил дочери дорогой браслет: «Она заслужила»

Певец Киркоров подарил дочери браслет за 87 тысяч рублей за хорошую учебу
Певец Филипп Киркоров подарил старшей дочери Алле-Виктории браслет с искусственными бриллиантами стоимостью 87 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».
На опубликованном в сети видео артист объяснил, что подарок стал наградой за отличные оценки.
«Она заслужила, она очень хорошо учится. О, ей будет очень хорошо и приятно», — сказал он.Украшение от российского ювелирного дома Borcelle выполнено из серебра 925 пробы и синтетических бриллиантов особой огранки. Девочка с радостью приняла браслет и поблагодарила отца.
«Поп-король» воспитывает двоих детей, рождённых суррогатной матерью. Он не скрывает этого, однако имя женщины не называет. Исполнитель признавался, что отдал круглую сумму, чтобы она и дальше хранила секрет.
Киркоров не раз объяснял в интервью, что назвал дочь в честь бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой, и матери Виктории Марковны. У нее, по его словам, сложный характер, в отличие от сына Мартина.