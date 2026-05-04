«Целоваться с Волочковой — не кринж»: Рома Желудь о «сексуальной энергетике» балерины
Блогер Рома Желудь заявил, что поцелуй с Волочковой был дружеским
Блогер Рома Желудь высказался о своем поцелуе с балериной Анастасией Волочковой. Свое мнение он выразил в интервью журналистке Ксении Собчак.
Блогер отметил, что ничего «суперстрастного» в этом жесте нет, и назвал его «дружеским». Он добавил, что балерина — очень приятный и добрый человек. По его словам, она обладает сильной сексуальной энергетикой как личность и как женщина.
«Целоваться с Волочковой — не кринж», — заявил блогер.Он также подчеркнул, что балерина душевно и с теплом относится к простым людям, и такое свойственно малому количеству звезд.
Поцелуй случился в реалити-шоу «Звезды под капельницей», который выходил на телеканале «Пятница». Во время съемок Волочкова сказала, что им с Желудем «надо пожениться», после чего прильнула к его губам.