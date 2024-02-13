Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.
«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», - цитирует РИА Новости Акуненко.
Она также отметила, что Киркоров пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами.
Напомним, негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.
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