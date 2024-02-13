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Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке

Филипп Киркоров выступил перед участниками СВО в больнице Горловки
13 февраля 2024, 13:10
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.
«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», - цитирует РИА Новости Акуненко.

Она также отметила, что Киркоров пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами.


Ранее сообщалось, что Киркоров тайно приехал в городскую больницу в Горловку. С собой он привез подарки для военных, которые проходят там лечение.

Напомним, негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.

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#киркоров
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Звезда российской эстрады рассказала о чудесном спасении на страшном пожаре
SHOT: Певица Наталья Штурм чудом спаслась при пожаре на улице Черняховского
09 февраля 2024, 05:11

Фото: iStock/Katerina_Sisperova

Российская певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на улице Черняховского. Она рассказала корреспонденту Telegram-канала SHOT, что сейчас вместе с другими эвакуированными жильцами находится в торговом центре «Галерея Аэропорт».
По словам Натальи, она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет. Поскольку всего лишь за несколько минут до этого она увидела в новостях строку о пожаре на улице Черняховского, то открыла окно и увидела густой дым. После этого исполнительница схватила тёплые вещи и, выбежав из квартиры, начала спускаться по лестнице, при этом стуча в двери и будя соседей.



Напомним, что по предварительным данным в результате пожара в шестиэтажном доме на севере Москвы пострадали десять человек, получивших различные травмы. В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей из-за попадания воды из московских водостоков.

Пожар произошел ночью 9 февраля. Площадь возгорания составляла 4 тыс. кв. метров. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Дом на улице Черняховского, в котором исходно начался пожар, был одним из самых престижных в СССР, здесь давали жильё писателям и поэтам: Дарье Донцовой, Белле Ахмадулиной, Александру Галичу, Льву Гинзбургу, Александру Зархи и другим.

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#певица
#пожар
#москва
#спасение
#жилой дом
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Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии
Лоза посоветовал Гулькиной работать
08 февраля 2024, 19:31

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза рекомендовал пожаловавшейся на маленький размер пенсии экс-солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной продолжать работать для получения большего дохода.
«Все получают маленькую пенсию! В Москве минимальный её размер составляет 16 тыс. рублей. Вот её мне и платят! Есть ещё «собянинская доплата москвича», которая составляет дополнительные 3 тыс. рублей. Но я ее не получаю, так как мне удаётся иметь прибыль с моих песен. <…> Гулькина своих песен не писала, а только пела чужие, так что и денег за них ей не полагается. 19 тыс. рублей получает — и нормально! Могу лишь посоветовать продолжать работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказывал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.

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#певец
#композитор
#мнение
#пенсия
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Музкритик Бабичев объяснил выбор Жукова в качестве жюри в «Новой Фабрике звёзд»
08 февраля 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».
При этом, по его мнению, приглашение артиста в подобное шоу – нестандартный ход со стороны руководства проекта.

«Сказать, что выбор нестандартный — ничего не сказать. Обычно выбирают продюсера, работавшего с несколькими подобными проектами: Макс Фадеев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко. У Жукова более молодая аудитория, много убойных радийных хитов. Если Жуков возьмётся за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодёжное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10-15 лет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

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#шоу
#выбор
#музыка
#артист
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Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб. за нарушение авторских прав
Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб.
08 февраля 2024, 10:52

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сергей Жуков через суд взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей за использование товарного знака и заставил сменить название. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в 2020 году певец выступал в данном заведении. Однако в 2022 году он возмутился, что иркутские рестораторы используют название его группы и нарушают его авторские права. В бар приехали представители Жукова. Там они сфотографировали все вывески и надписи с «Руки вверх», которых оказалось пять штук. Каждую оценили в 200 тысяч рублей.

После этого Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара ООО «ЭРВИКО» и потребовал один миллион рублей компенсации за использование его товарного знака. Суд полностью удовлетворил требования певца и обязал бар выплатить ему один миллион рублей, а также 29 тысяч, затраченные на судебные расходы. После этого бар также переименовал свое название на РВБ.

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#суд
#певец
#права
#расходы
#компенсации
#бар
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В Ялте виллу Ротару переделают во Дворец бракосочетаний
Виллу Софии Ротару в Ялте планируют национализировать
07 февраля 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Виллу певицы Софии Ротару (настоящая фамилия Ротарь) в Ялте планируют национализировать. После соответствующей перестройки и внутренней перепланировки, в роскошном здании будет открыт Дворец бракосочетаний.
Сначала предполагалось, что после национализации бутик-отель, принадлежащий некогда популярной артистке, продадут, а вырученные деньги будут отправлены на нужды специальной военной операции, пишет телеграм-канал SHOT. Но позже по предложению сенатора от Республики Крым Сергея Цекова было решено устроить там ЗАГС. Ранее за то, чтобы лишить певицу звания почётного гражданина города проголосовали около 80% жителей Ялты.

Дорогая недвижимость украино-молдавской исполнительницы может стать первым имуществом, которое будет отторгнуто у владельца за фейки о Вооружённых силах РФ. Известно, что семья Ротарь переписала недвижимость на сына артистки и пыталась продать, но сделать этого не удалось.

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Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона на Первом канале
04 февраля 2024, 13:35

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ».
Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».

Кологривый ответил тем, что кинокартина показывает сознание и быт русского человека, а также последствия в быту, которые возникают после каких-то конфликтов и от нужды.

Гордон, в свою очередь, попросил сформулировать мысль яснее. Но Кологривый заявил, что может завершить передачу в трёх словах, а также обвинил телеведущего в тоталитаризме.

Александр Гордон начал объяснять, что он является ведущим этой передачи, а если актёра что-то не устраивает, то он может покинуть студию. Никита Кологривый так и сделал.

Отмечается, что из зала доносились просьбы о том, чтобы остановить актёра, но он, извинившись, покинул студию.

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#актёр
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#телевидение
#скандал
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Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала
04 февраля 2024, 12:38

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Кинорежиссёру и телеведущему Александру Гордону стало плохо на работе. Он почувствовал сильное недомогание прямо в студии Первого канала во время подготовки к съёмке очередной передачи.
Коллеги экстренно вызвали телеведущему скорую, передаёт телеграм-канал Baza. Подъехавшие медики диагностировали у Гордона сильную аритмию. Ему сделали инъекцию сердечного препарата, после чего он отказался от госпитализации и вернулся к прерванной работе.

Во время недавнего прямого эфира очередной программы «Закрытый показ» у Гордона случился конфликт с исполнителем роли Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. Ведущий не оценил рецензию актёра, на что тот обиделся и предложил «закончить передачу в трёх словах». Александр Гордон достаточно жёстко объяснил, что это его передача и он сам будет решать, когда и что заказывать. После этого Кологривый покинул студию, бросая в адрес ведущего неодобрительные реплики.





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#режиссёр
#сериал
#программа
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В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова
04 февраля 2024, 09:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 26 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, отменили. Главные роли в нём исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.
Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за билеты, цена которых начиналась от полутора тысяч рублей, сообщает портал «76.RU». Уточняется, что причиной отмены спектакля стали многочисленные обращения общественников и жителей города. Письма с требованиями отменить спектакль с участием актёров-русофобов поступали губернатору региона, в местную думу, министерство культуры и другие инстанции.

В частности, один из активистов с возмущением написал, что считает недопустимым то, что актёры живут за границей, высказываются против проведения специальной военной операции, выражают сочувствие иноагентам, а деньги на своё безбедное существование продолжают зарабатывать в России. Отмечается, что в прошлом году этот спектакль уже был отменён в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Теперь его сняли с показа и в Ярославле.

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Стали известны подробности расставания Харламова с сестрой Анны Ковальчук
Сестра актрисы Анны Ковальчук после разрыва с Гариком Харламовым уехала в США
04 февраля 2024, 03:17

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton

Расставание Гарика Харламова и сестры актрисы Анны Ковальчук окружало большое количество слухов. Теперь же стали известны некоторые детали этого события, пишет «Комсомольская правда».
Харламов признался в разрыве с Катериной Ковальчук в ходе беседы с тарологом, но не стал раскрывать подробности. Публика предполагает, что причиной разрыва стал отказ Гарика жениться. Сама Катерина по-прежнему молчит на этот счет.

Как оказалось, Ковальчук месяц назад уехала в США. В настоящее время актриса находится в Лос-Анджелесе. На днях она поздравила в соцсетях с 62-летием мать Гарика, Наталью Харламову, подчеркнув хорошие отношения с ней.

По неофициальным данным, разногласия между Ковальчук и Харламовым могли произойти из-за разных взглядов на их будущее: актрису хотела семью и детей, в то время как Харламов, не собирался жениться в третий раз. Комик открыто высказывал свое отношение к браку на кинопремьере.

Катерина Ковальчук, сестра звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, прошла путь от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. Ее карьерный успех наступил после главной роли в сериале «Крепостная» в 2019 году. Знакомство с Гариком Харламовым произошло на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2020 году. Некоторое время они жили вместе в особняке на Рублевке.

Пара держала свои отношения в тайне, но часто появлялась вместе на различных мероприятиях.

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