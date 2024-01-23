Покинувшего Россию Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Покинувшего Россию после «голой» вечеринки Ивлеевой Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Киркоров решил пожертвовать пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Он выделил средства, полученные им за участие в шоу «Новогодняя Маска». Как объяснил певец, он решил помочь белгородцам, пострадавшим в результате обстрелов со стороны Украины.
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Анастасия Чинкова