Киселёв: Артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN

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Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
По словам Киселёва, многие крупные артисты буквально отказываются принимать участие в мероприятиях, зная, что вместе с ними на сцене будет выступать Дронов. Об этом продюсер заявил в интервью для News.ru.
Владелец «Русской медиагруппы» заявил, что подобное отношение к не так давно взошедшей звезде российской эстрады сложилось из-за его неискренности.
Киселёв также обвинил SHAMAN в том, что он никак не помогает российской армии.
Напомним, ранее певец Эдуард Шарлот, который сжёг российский паспорт, затем попал в питерский СИЗО, а после был обвинён по двум уголовным статьям, вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль.
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Владелец «Русской медиагруппы» заявил, что подобное отношение к не так давно взошедшей звезде российской эстрады сложилось из-за его неискренности.
Напомним, ранее певец Эдуард Шарлот, который сжёг российский паспорт, затем попал в питерский СИЗО, а после был обвинён по двум уголовным статьям, вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль.
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Евгения Парфентьева