Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.
Также представлен ролик, в котором Кологривый снялся вместе с нынешним главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Так актёр заявил, что сыграет Жириновского лучше, чем любой другой российский артист.
В настоящее время за фильмом закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).
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Также представлен ролик, в котором Кологривый снялся вместе с нынешним главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Так актёр заявил, что сыграет Жириновского лучше, чем любой другой российский артист.
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Анастасия Чинкова