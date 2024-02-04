Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона на Первом канале

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ».
Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».
Кологривый ответил тем, что кинокартина показывает сознание и быт русского человека, а также последствия в быту, которые возникают после каких-то конфликтов и от нужды.
Гордон, в свою очередь, попросил сформулировать мысль яснее. Но Кологривый заявил, что может завершить передачу в трёх словах, а также обвинил телеведущего в тоталитаризме.
Александр Гордон начал объяснять, что он является ведущим этой передачи, а если актёра что-то не устраивает, то он может покинуть студию. Никита Кологривый так и сделал.
Отмечается, что из зала доносились просьбы о том, чтобы остановить актёра, но он, извинившись, покинул студию.
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Кологривый ответил тем, что кинокартина показывает сознание и быт русского человека, а также последствия в быту, которые возникают после каких-то конфликтов и от нужды.
Александр Гордон начал объяснять, что он является ведущим этой передачи, а если актёра что-то не устраивает, то он может покинуть студию. Никита Кологривый так и сделал.
Отмечается, что из зала доносились просьбы о том, чтобы остановить актёра, но он, извинившись, покинул студию.
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Анастасия Чинкова