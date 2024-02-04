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Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона на Первом канале

04 февраля 2024, 13:35
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ».
Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».

Кологривый ответил тем, что кинокартина показывает сознание и быт русского человека, а также последствия в быту, которые возникают после каких-то конфликтов и от нужды.


Гордон, в свою очередь, попросил сформулировать мысль яснее. Но Кологривый заявил, что может завершить передачу в трёх словах, а также обвинил телеведущего в тоталитаризме.

Александр Гордон начал объяснять, что он является ведущим этой передачи, а если актёра что-то не устраивает, то он может покинуть студию. Никита Кологривый так и сделал.

Отмечается, что из зала доносились просьбы о том, чтобы остановить актёра, но он, извинившись, покинул студию.

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Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала
04 февраля 2024, 12:38

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Кинорежиссёру и телеведущему Александру Гордону стало плохо на работе. Он почувствовал сильное недомогание прямо в студии Первого канала во время подготовки к съёмке очередной передачи.
Коллеги экстренно вызвали телеведущему скорую, передаёт телеграм-канал Baza. Подъехавшие медики диагностировали у Гордона сильную аритмию. Ему сделали инъекцию сердечного препарата, после чего он отказался от госпитализации и вернулся к прерванной работе.

Во время недавнего прямого эфира очередной программы «Закрытый показ» у Гордона случился конфликт с исполнителем роли Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. Ведущий не оценил рецензию актёра, на что тот обиделся и предложил «закончить передачу в трёх словах». Александр Гордон достаточно жёстко объяснил, что это его передача и он сам будет решать, когда и что заказывать. После этого Кологривый покинул студию, бросая в адрес ведущего неодобрительные реплики.





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#сериал
#программа
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В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова
04 февраля 2024, 09:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 26 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, отменили. Главные роли в нём исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.
Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за билеты, цена которых начиналась от полутора тысяч рублей, сообщает портал «76.RU». Уточняется, что причиной отмены спектакля стали многочисленные обращения общественников и жителей города. Письма с требованиями отменить спектакль с участием актёров-русофобов поступали губернатору региона, в местную думу, министерство культуры и другие инстанции.

В частности, один из активистов с возмущением написал, что считает недопустимым то, что актёры живут за границей, высказываются против проведения специальной военной операции, выражают сочувствие иноагентам, а деньги на своё безбедное существование продолжают зарабатывать в России. Отмечается, что в прошлом году этот спектакль уже был отменён в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Теперь его сняли с показа и в Ярославле.

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Стали известны подробности расставания Харламова с сестрой Анны Ковальчук
Сестра актрисы Анны Ковальчук после разрыва с Гариком Харламовым уехала в США
04 февраля 2024, 03:17

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton

Расставание Гарика Харламова и сестры актрисы Анны Ковальчук окружало большое количество слухов. Теперь же стали известны некоторые детали этого события, пишет «Комсомольская правда».
Харламов признался в разрыве с Катериной Ковальчук в ходе беседы с тарологом, но не стал раскрывать подробности. Публика предполагает, что причиной разрыва стал отказ Гарика жениться. Сама Катерина по-прежнему молчит на этот счет.

Как оказалось, Ковальчук месяц назад уехала в США. В настоящее время актриса находится в Лос-Анджелесе. На днях она поздравила в соцсетях с 62-летием мать Гарика, Наталью Харламову, подчеркнув хорошие отношения с ней.

По неофициальным данным, разногласия между Ковальчук и Харламовым могли произойти из-за разных взглядов на их будущее: актрису хотела семью и детей, в то время как Харламов, не собирался жениться в третий раз. Комик открыто высказывал свое отношение к браку на кинопремьере.

Катерина Ковальчук, сестра звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, прошла путь от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. Ее карьерный успех наступил после главной роли в сериале «Крепостная» в 2019 году. Знакомство с Гариком Харламовым произошло на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2020 году. Некоторое время они жили вместе в особняке на Рублевке.

Пара держала свои отношения в тайне, но часто появлялась вместе на различных мероприятиях.

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#отношения
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TMZ: второй фильм Дуа Липы «Аргайл» провалился в кинопрокате
04 февраля 2024, 01:40

Фото: istockphoto/LeMusique

Певица Дуа Липа, решившая выйти из зоны комфорта и сыграть главную роль в новом фильме «Аргайл», столкнулась с неудачей в прокате, пишет сайт TMZ. Комедийный триллер, в котором также снялись Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард и другие, не смог привлечь внимание зрителей.
«Аргайл» рассказывает о писательнице, чьи романы о тайных агентах начинают слишком точно отражать реальные события. Несмотря на блестящий актерский состав, фильм собрал всего 5.6 миллионов долларов в США за первый уикенд, а ожидаемые общие кассовые сборы по стране оцениваются в 16.5 миллионов долларов.

За рубежом ситуация не лучше, с ожидаемыми сборами в 16.9 миллионов долларов. Учитывая бюджет фильма, который составил 200 миллионов долларов, и огромные расходы на маркетинг, провал «Аргайл» становится серьезным ударом для его создателей.

Печальные результаты, вероятно, связаны с неутешительными рецензиями на фильм. На популярном сайте Rotten Tomatoes «Аргайл» собрал лишь 37% положительных рецензий, хотя зрители выставили оценку 65%.

Для Дуа Липы, чья актерская карьера только начинает набирать обороты (это была ее вторая роль), провал в кинопрокате может повлиять на ее дальнейшие перспективы в киноиндустрии. Тем не менее, она остается одной из самых популярных певиц в мире.

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#маркетинг
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От актёра Хориняка требуют 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме
03 февраля 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

От актёра Виктора Хориняка потребовали несколько миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о фильме «Любви не бывает», где актёру предлагали главную роль. В марте 2023 года Хориняк заключил с создателями договор и получил аванс в размере 800 тысяч рублей. В мае ему предоставили рабочий график. Однако 15 июля он не явился на примерку, а на следующий день не появился на читке.

Хориняк не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия, а позже отказался от съёмок. При этом аванс он вернул в полном размере.

После этого «Мотор фильм студия» подала на Хориняка в суд, потребовав выплатить восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. При этом Арбитражный суд Москвы обязал актёра выплатить лишь 178 тысяч рублей, что не понравилось киностудии, которая подала апелляцию.

Добавим, что вместо Хориняка главную роль в комедии сыграет Владимир Яглыч.

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#актёр
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#шоу-бизнес
#суд
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Умер актер из фильма «Рокки»
Американский актер Карл Уэзерс из фильма «Рокки» умер в возрасте 76 лет
03 февраля 2024, 00:16

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Карл Уэзерс, известный по множеству фильмов, в частности, как первый соперник Сильвестра Сталлоне в фильмах о Рокки, скончался. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников Уэзерс. Отмечается, что он умер во сне у себя дома в окружении близких.
«Он ушел мирно в своем сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире и поколениями. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», - заявили родственники.
Причина смерти не уточняется. В последние годы он продолжал активно сниматься, и, казалось, ничто не предвещало беды. В любом случае это абсолютный удар для шоу-бизнеса, подчеркивают авторы TMZ. Карл был легендой американского кино. Он начинал сниматься в 1970-х годах в таких шоу, как «Хорошие времена», «Кунг-фу», «S.W.A.T.», «Шесть миллионов долларовый человек», «Кэннон», «МакКлауд» и многих других.

Настоящим прорывом для него стало участие в фильмах о Рокки, где он сыграл дерзкого и смелого тяжеловеса Аполло. По сюжету он дважды встречался в ринге с Рокки.

Позже он появлялся еще в двух в фильмах о Рокки в качестве уже его наставника. Эти сцены вошли в историю кино как одни из самых впечатляющих и вдохновляющих, отмечают авторы издания.

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#шоу
#оператор
#удар
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Лоза назвал «Песню года» «ржакой»
01 февраля 2024, 19:47

Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Певец и композитор Юрий Лоза высказал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.
«Вот, например, я работал над книгой «Научу писать хиты» — это такой учебник по созданию песенного текста. Дело вот в чем. Чтобы писать стихи, нужен талант. А песенный текст может написать кто угодно. Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявлял, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни. Кроме того, он подчёркивал, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять. По его словам, например, его песня «Плот» живёт своей жизнью и не нуждается во всякого рода «переделках».

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#песня
#концерт
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В крови погибшего шоумена Красилова не нашли следы наркотиков
01 февраля 2024, 16:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

В крови танцора и шоумена Дмитрия Красилова, который скончался в декабре 2023 года, не нашли следы наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 17 декабря 2023 года Красилову стало плохо по дороге домой с работы. На следующий день его бездыханное тело обнаружили в столичной квартире артиста.

Baza стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы Красилова. По информации СМИ, следов наркотических веществ в его крови обнаружено не было.

«Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желёз», — сообщили журналисты.

Красилов заработал народную любовь, снявшись в клипе группы Little Big на песню Uno. После этого фанаты артиста стали ласково называть его «Пухляш».

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#москва
#наркотики
#актёр
#танцы
#смерть
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Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда
31 января 2024, 22:09

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила, что решение депортировать из Таиланда артистов группы «Би-2» было верным с точки зрения закона, поскольку свою концертную деятельность на территории страны музыканты проводили незаконно.
«Они въехали по туристической визе и начали зарабатывать деньги. Так нельзя. Если ты по туристической визе, значит, загорай на солнце и на пляже пей кокосовые соки. А если ты едешь работать, значит, ты должен получить разрешение на работу, задекларировать те деньги, которые ты заработал, заплатить налоги в том государстве, в котором ты заработал эти деньги», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.

Ранее сообщалось, что все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#израиль
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