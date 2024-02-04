Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Кинорежиссёру и телеведущему Александру Гордону стало плохо на работе. Он почувствовал сильное недомогание прямо в студии Первого канала во время подготовки к съёмке очередной передачи.
Во время недавнего прямого эфира очередной программы «Закрытый показ» у Гордона случился конфликт с исполнителем роли Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. Ведущий не оценил рецензию актёра, на что тот обиделся и предложил «закончить передачу в трёх словах». Александр Гордон достаточно жёстко объяснил, что это его передача и он сам будет решать, когда и что заказывать. После этого Кологривый покинул студию, бросая в адрес ведущего неодобрительные реплики.
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Александр Бойцов