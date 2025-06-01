Кушанашвили о состоянии Киркорова: «Всему виной его выкрутасы»

01 июня 2025, 11:05

Кушанашвили обеспокоен состоянием здоровья Киркорова

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Отар Кушанашвили давно затаил обиду на Филиппа Киркорова, который, по его словам, в какой-то момент превратился из доброго парня в человека, считающего себя небожителем. Однако, несмотря на это, шоумен желает ему здоровья.





Сейчас певец находится в больнице после ожога, полученного во время концерта в Петербурге. На фоне сахарного диабета у Киркорова начались серьёзные осложнения, которые, по некоторым оценкам, могут привести к инвалидности.



Состоянием звезды обеспокоился Кушанашвили, который утверждает в присущей ему резкой форме, что Киркоров сам довёл себя до больничной койки.





«Вот когда зазвучали слова „некроз“, „малокровие“, „диабет“ – тогда я заволновался, потому что так получилось и тому виной его всегдашние выкрутасы, его позерство, фиглярство, гаерство. Я не верил ни единому слову касаемо персоны Киркорова. Он сам превратил свою жизнь в посмешище. Но когда я увидел фото, и когда зазвучали те страшные слова, которые я ужё привел, я забеспокоился», – высказался Кушанашвили в своей программе «КАКОВО?!».

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

«Я грешу, что всему виной его походы к пластическим хирургам, сей результат может быть следствием. Думаю, всё, что он делает с организмом, уже достигает уровня Шапито», – подчеркнул журналист.