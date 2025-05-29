«Получил наказание»: в РПЦ высказались о болезни Филиппа Киркорова
Протоиерей Ильяшенко: Киркоров получил наказание за похождения в виде болезни
Филипп Киркоров получил наказание в виде болезни за свои похождения. Такое мнение выразил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.
«За свои похождения Филипп получил наказание, но не соразмерное. На мой взгляд, на этом свете или на том он точно получит своё в полной мере», – высказался представитель РПЦ в беседе с изданием «Абзац».Ильяшенко также отметил, что такие личности, как Киркоров, не заслуживают, чтобы о них говорили.
В этом месяце на концерте Киркорова произошёл неприятный случай – у артиста загорелась куртка из-за фейреверка, имитирующего светящиеся крылья. После этого исполнителю диагнострировали бурсит, некроз кожи и увеличение лимфоузлов.
Накануне травматолог-ортопед Константин Терновой допустил, что у Киркорова может начаться заражение крови. Он также не исключает, что певец может остаться инвалидом.