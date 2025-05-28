Лечение Филиппа Киркорова может затянуться
PR-менеджер Филиппа Киркорова: лечение артиста может затянуться
Лечение Филиппа Киркорова, который взял отпуск, дабы поправить здоровье, может занять больше времени, чем ожидалось изначально. Об этом заявила PR-менеджер артиста Екатерина Успенская в беседе с ТАСС.
«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — обратила внимание PR-менеджер короля отечественной эстрады.
Успенская уточнила, что из-за травмы исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» не смог появиться на концерте в Государственном Кремлевском дворце. Еще представитель Киркорова попросила представителей журналистов не опираться на различные слухи и не ставить певцу медицинские диагнозы.
Напомним, Филипп Киркоров получил ожог второй степени во время своего концерта. Сзади него в ходе выступления вспыхнул фейерверк, который имитировал огненные крылья. Однако в какой-то момент искры начали лететь на певца, который сначала терпел боль, а потом начал кричать и размахивать левой рукой.
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