Лечение Филиппа Киркорова может затянуться

28 мая 2025, 14:23

PR-менеджер Филиппа Киркорова: лечение артиста может затянуться

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Лечение Филиппа Киркорова, который взял отпуск, дабы поправить здоровье, может занять больше времени, чем ожидалось изначально. Об этом заявила PR-менеджер артиста Екатерина Успенская в беседе с ТАСС.







«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — обратила внимание PR-менеджер короля отечественной эстрады.