Лерчек устроила распродажу своего люксового гардероба
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) начала продавать свои дорогие сумки и вещи в 2–3 раза дешевле магазинных цен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Валерия значительно снизила цены на брендовую и ношеную одежду. Так, туфли Gucci, которые носила блогер, стоят семь тысяч рублей, а обувь от Versace Чекалина продаёт за 20 тысяч рублей.
Отмечается, что в розничных магазинах аналогичные модели стоят 70–80 тысяч рублей. При этом брендовые платья предлагали от трёх тысяч рублей. В продаже находилась и дорогая детская одежда — за некоторые позиции Чекалина просила 25 тысяч рублей.
Самым дорогим товаром на распродаже оказались сумочки. Например, Louis Vuitton обошёлся покупателям в 80 тысяч рублей. В магазинах такая же сумка стоит около 150 тысяч рублей.
