«Люблю и любим»: Дима Билан признался, что больше не одинок

29 мая 2026, 12:27

Дима Билан заявил, что готов оставить холостяцкую жизнь ради любви

Дима Билан неожиданно раскрыл подробности личной жизни и признался, что его сердце больше не свободно. В студии шоу «Натальная карта» артист рассказал, что сейчас состоит в отношениях и всё чаще задумывается о семье и браке.





По словам певца, в его жизни начался новый серьёзный этап, к которому он пришёл осознанно после многих лет свободы и полной независимости.





«Моё сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Всё в порядке. Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Каждый день об этом думаю», — поделился Дима Билан.