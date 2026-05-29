«Люблю и любим»: Дима Билан признался, что больше не одинок
Дима Билан заявил, что готов оставить холостяцкую жизнь ради любви
Дима Билан неожиданно раскрыл подробности личной жизни и признался, что его сердце больше не свободно. В студии шоу «Натальная карта» артист рассказал, что сейчас состоит в отношениях и всё чаще задумывается о семье и браке.
По словам певца, в его жизни начался новый серьёзный этап, к которому он пришёл осознанно после многих лет свободы и полной независимости.
«Моё сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Всё в порядке. Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Каждый день об этом думаю», — поделился Дима Билан.Поклонники тут же начали обсуждать возможную избранницу артиста, ведь раньше Дима Билан крайне редко комментировал свою личную жизнь и предпочитал держать отношения в секрете. Теперь же фанаты уверены: певец действительно настроен серьёзно и, возможно, уже готовится к свадьбе.