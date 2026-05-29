«Помыться и кофе»: Глеб Калюжный высказался о жизни после армии

29 мая 2026, 12:04

Глеб Калюжный рассказал, как армия изменила его отношение к простым радостям

Глеб Калюжный (Фото: Telegram @therealkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный на премии ИРИ рассказал о жизни после армии. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Калюжный недавно вернулся домой после года службы и снова вышел в свет.

«Простые радости — ты можешь помыться, попить кофе... Не то чтобы я до этого был неблагодарным человеком, но абсолютно чётко начинаешь по-другому на это смотреть», — поделился своими впечатлениями об изменениях в жизни артист.