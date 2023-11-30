Любовь Успенская вспомнила, как выступала пьяной в Барвихе

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Певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе.
News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.
По словам певицы, сейчас она не употребляет алкоголь.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом. Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13 статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.
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«Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела так!» — вспоминает Любовь Успенская.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом. Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13 статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.
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Мария Фирсова