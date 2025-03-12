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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*

Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*

Кристина Дерябина (Фото: Телеграм @deryabina_moda)

Кристина Дерябина (Фото: Телеграм @deryabina_moda)

Участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина не так давно удивила своих поклонников новостью о новом избраннике — им стал Константин Гецати, победитель шоу «Битва экстрасенсов». По словам Кристины, их роман был коротким, но запоминающимся. Что маг не смог простить девушке и почему она решила сменить сексуальную ориентацию* расскажет «Радио 1».

Выкидыш и неудачный роман

Личная жизнь звезды «Дома-2» всегда была насыщенной. Как признается сама Кристина, до участия в проекте у нее был молодой человек, но их отношения не сложились. На «Доме-2» она также не нашла свою любовь, несмотря на все усилия завоевать чье-то сердце. Кристина рассказала, что познакомилась с неким Александром в магазине. Их общение стало ежедневным и быстро переросло в романтические ухаживания. Вскоре пара решила съехаться и начала совместную жизнь.

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Дерябина всегда открыто говорила о своем желании выйти замуж и часто делилась соответствующими публикациями в своих социальных сетях. Однако Александр не спешил делать ей предложение. Их отношения закончились разрывом, причиной которого стало негативное отношение отца молодого человека к Кристине. С новым партнером, Алексеем, Дерябина также мечтала о создании семьи. Летом 2020 года она узнала о своей беременности, но вскоре выяснилось, что плод замер. О выкидыше она сообщила осенью, и эта ситуация привела к расставанию с возлюбленным.



Смена ориентации*

Еще в начале апреля 2019 года Кристина посетила вечеринку, где встретила Алену. Она поделилась:

«Сначала я подумала, что это парень, но, когда узнала, что это девушка, она мне понравилась ещё больше».

Втайне от своего молодого человека Кристина начала переписываться и встречаться с Аленой*. Вскоре она приняла решение расстаться с бойфрендом и переехала жить к своей новой возлюбленной.

Начало романа между Гецати и Дерябиной

Кристина Дерябина впервые увидела Константина Гецати в одном из выпусков телешоу «Битва экстрасенсов». Позже она призналась, что его харизма произвела на неё сильное впечатление, и она решила, что обязательно должна с ним познакомиться. Для достижения этой цели Кристина написала Константину в социальных сетях.

Гецати ответил Дерябиной только через месяц, после чего между ними началось более тесное общение. Первой на личную встречу решилась именно Кристина, и выбрала для этого довольно оригинальный способ. Она записала на прием к экстрасенсу своего друга, а сама пришла вместо него. По словам Дерябиной, за эту встречу ей пришлось заплатить тридцать тысяч рублей.


Константипн Гецати (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Расставание и обида со стороны Гецати

В недавнем интервью Кристина Дерябина призналась, что она и Константин Гецати изначально понимали, что их отношения будут недолгими. По её словам, это был мимолетный роман, созданный для того, чтобы приятно провести время, так как о создании семьи с Гецати не могло быть и речи. Однако спустя три месяца общения их связь оборвалась. Кристина утверждает, что причиной разрыва стало её публичное заявление об их интимных отношениях.

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#статьи
Стало известно о бизнесе Леонида Якубовича
Mash: Бильярдный бизнес Якубовича может закрыться
12 марта 2025, 16:01

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бильярдный бизнес звезды телепрограммы «Поле Чудес» Леонида Якубовича может закрыться, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что за неоплату аренды с убыточной компании взыскали через суд 219 тысяч рублей.
Обозреватели добавили, что Якубович имеет 24% в так называемой «Бильярдной мануфактуре Барсков и Ко», организованной в Гвардейске Калининградской области в 2005 году.

Сначала все шло гладко, а именно, первые пять лет. Оборудование появилось в крупнейших клубах Москвы и Петербурга, но позже начались проблемы, и бизнес просел.

По данным Mash, в контору прилетел иск от СЗ теруправления имущественных отношений МО РФ. Бильярдная арендовала помещения, не исполняя финансовые обязательства. В итоге взыскали 219 тысяч и 15 тысяч госпошлины. За 2023 год доход снизился на 56%.

Ранее стало известно, что ответил Якубович на слухи о своих богатствах.

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«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам

Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
12 марта 2025, 15:56

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока заявила, что уже готова к семье и детям, но пока ей не удалось встретить достойного мужчину. В беседе с VOICE певица поделилась, на что она обращает внимание при выборе парня.
«Если он будет просить бесконечно со мной сфотографироваться, то это для меня "ред флаг". Я не хотела бы, чтобы мой парень воспринимал меня через призму популярности», — отметила исполнительница.

По ее словам, она также не готова делить счет пополам на первом свидании.

Клава добавила, что у нее никогда не было поцелуя на первом свидании, а секса — тем более. Однако, как утверждает звезда, иногда интим на первой встрече может привести к браку.

Напомним, Клава Кока была в отношениях с Александром Повериным в течение полутора лет. Недавно пара рассталась.

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#интервью
#счёт
#отношения
#любовь
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Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
12 марта 2025, 15:46

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков многого добился к своим 44 годам. Популярные песни, блестящая карьера телеведущего, съемки в кино и озвучка мультфильмов. Артист также состоялся в роли мужа и отца в звездном браке с Юлией Ковальчук. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Алексей Чумаков со своей мамой Лилией Аванесовной Чумаковой (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Алексей Чумаков появился на свет 12 марта 1981 года в городе Самарканд, который тогда был частью Узбекской ССР. В семье мама была физиотерапевтом в медицинском учреждении, а папа выбрал для себя творческую стезю, став художником-оформителем. Помимо будущей звезды эстрады, у родителей был ещё один сын, Сергей, который был старше Алексея на двенадцать лет.

Талант к пению у маленького Алексея проявился еще в 5-летнем возрасте. Родители, заметив наклонности ребенка, отдали его в музыкальную школу. К своим 11-ти годам Чумаков самостоятельно освоил гитару и начал сочинять музыку и слова песен. В тринадцать лет Алексей стал победителем вокального конкурса «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Жёлтые листья».

Выбор профессии для окончившего школу Чумакова был очевиден. Юноша собирался поступать в местное музыкальное училище, но из-за проблем в стране его семья была вынуждена временно мигрировать в Тюмень. Там молодой человек поступил в колледж искусств, выбрав вокальное направление. Через год Чумаковы вернулись на малую родину, и Алексей перевелся в Ташкентский колледж искусств на дирижёрско-хоровое отделение.


Всего добился сам


Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

После получения высшего образования Алексей занимался созданием музыкальных произведений и обработкой композиций для других исполнителей. Он также выступал в ресторанах, исполняя свои песни.

Затем Алексей решил попробовать свои силы в конкурсе «Голос», организованном радиостанцией «Европа плюс». Он участвовал в трёх номинациях: как вокалист, как аранжировщик и как композитор. И во всех трёх номинациях он стал победителем. После этого Алексей принял участие в конкурсе «Ступень» в Узбекистане и успешно прошёл его.

Параллельно с занятиями музыкой Алексей Чумаков осваивал профессии арт-менеджера, гримёра и продюсера. В 2003 году музыкант переехал в Москву, где принял участие в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист». Несмотря на то, что Чумаков занял третье место, он получил приз симпатий слушателей и всенародную популярность.

Помимо музыкальной карьеры, Алексей также проявил себя как талантливый ведущий и писатель. В 2015 году он выпустил мистический триллер «В поисках призраков», а в 2017 году — мистический роман «47».

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Личная жизнь


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Единственной супругой певца стала бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. До встречи друг с другом у молодых людей не было серьёзных отношений, поскольку они полностью отдавали себя работе и саморазвитию. Пара познакомилась еще в 2003 году и очень долго присматривалась друг к другу. Отношения вспыхнули в 2009 году на шоу «Танцы на льду».

С браком влюбленные также не спешили. До свадьбы они состояли в отношениях порядка пяти лет. Приобрели совместно квартиру в сильно полюбившейся ими Испании. В 2014 году публике стало известно о свадьбе артистов.

В 2017 году звездная пара станет родителями очаровательной девочки Амели, в 2023 семья пополниться дочкой Алисией. В феврале 2025 года Ковальчук и Чумаков отметили 17-ю годовщину со дня начала отношений. Как и в любой семье, между супругами случается недопонимание. Юлия в начале совместной жизни сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. В программе «Секрет на миллион» Юлия Ковальчук поделилась своими переживаниями по поводу того, что её супруг уделяет слишком много внимания другим женщинам.

«Смотреть на других женщин мужчина должен! Ну посмотрел я на попку! Слава богу, интересует еще попка!» — посмеялся ей в ответ Чумаков.

За долгие годы совместной жизни супруги пережили множество событий. Одним из самых громких скандалов стал случай, когда Юлия обнаружила у своего мужа упаковку контрацептивов. Артистка также рассказала, что ей было непросто принять тот факт, что у её мужа были отношения с другими женщинами. Несмотря на это, Ковальчук проявила мудрость и простила супруга.

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«Пряталась от меня»: отца умерших от дихлофоса детей проверили на полиграфе
Отца четверых умерших от дихлофоса детей Виноградова проверили на полиграфе
12 марта 2025, 15:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Отец четверых умерших в Красноярском крае от дихлофоса детей Дмитрий Виноградов прошел проверку на полиграфе. Об этом пишет StarHit.
«Я не думаю о том, как он прошел. Я отвечал правду на все вопросы», — сказал мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Сейчас Виноградов под подпиской о невыезде. Его жена Виктория заявила в студии, что супруг травил ее и морально давил. Виноградов был неприятно удивлен.

«Во-первых, Вика не договаривает, были изначально конфликты у нас. Я запрещал ей курить. Из-за этого у нас было много ссор и скандалов», — заявил он.
По словам Виктории, она хотела наложить на себя руки, Виноградов в свою очередь подчеркнул, что не был в курсе ее намерений.

«Я не знаю, из-за чего она пыталась покончить с собой. Может, женский стресс произошел или что-то. Я ее ловил с сигаретами и гонял за сигареты, отбирал их. Ругался сильно, чтобы она не курила — а она пряталась от меня с ними. Рукоприкладством занимался, можно сказать да, но не то, что руками взял и начал бить. Тряханул где-то, толкнул в плечо, а чтобы с кулаками подлететь как с мужчиной, такого не было никогда», — резюмировал Виноградов.
Эксперты заверили, что расскажут о результатах проведенной процедуры и о том, какие выводы они сделали.

Ранее стало известно, что сделала Анна Седокова.

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#красноярский край
#дети
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Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
Анна Седокова попросила 10 миллионов за интервью о Янисе Тимме
12 марта 2025, 14:38

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы готова пойти на интервью только за многомиллионный гонорар. Об этом информирует «7 Дней».
Согласно информации издания, накануне с Седоковой связались представители нескольких передач, которые хотели пригласить исполнительницу в студию. Однако они отказались от встречи с певицей после того, как та озвучила условия участия. Уточняется, что за интервью артистка требует десять миллионов рублей.

Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.

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#телефон
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