Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*

Кристина Дерябина (Фото: Телеграм @deryabina_moda)
Участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина не так давно удивила своих поклонников новостью о новом избраннике — им стал Константин Гецати, победитель шоу «Битва экстрасенсов». По словам Кристины, их роман был коротким, но запоминающимся. Что маг не смог простить девушке и почему она решила сменить сексуальную ориентацию* расскажет «Радио 1».
Выкидыш и неудачный романЛичная жизнь звезды «Дома-2» всегда была насыщенной. Как признается сама Кристина, до участия в проекте у нее был молодой человек, но их отношения не сложились. На «Доме-2» она также не нашла свою любовь, несмотря на все усилия завоевать чье-то сердце. Кристина рассказала, что познакомилась с неким Александром в магазине. Их общение стало ежедневным и быстро переросло в романтические ухаживания. Вскоре пара решила съехаться и начала совместную жизнь.
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Дерябина всегда открыто говорила о своем желании выйти замуж и часто делилась соответствующими публикациями в своих социальных сетях. Однако Александр не спешил делать ей предложение. Их отношения закончились разрывом, причиной которого стало негативное отношение отца молодого человека к Кристине. С новым партнером, Алексеем, Дерябина также мечтала о создании семьи. Летом 2020 года она узнала о своей беременности, но вскоре выяснилось, что плод замер. О выкидыше она сообщила осенью, и эта ситуация привела к расставанию с возлюбленным.
Смена ориентации*
Еще в начале апреля 2019 года Кристина посетила вечеринку, где встретила Алену. Она поделилась:
«Сначала я подумала, что это парень, но, когда узнала, что это девушка, она мне понравилась ещё больше».
Втайне от своего молодого человека Кристина начала переписываться и встречаться с Аленой*. Вскоре она приняла решение расстаться с бойфрендом и переехала жить к своей новой возлюбленной.
Начало романа между Гецати и ДерябинойКристина Дерябина впервые увидела Константина Гецати в одном из выпусков телешоу «Битва экстрасенсов». Позже она призналась, что его харизма произвела на неё сильное впечатление, и она решила, что обязательно должна с ним познакомиться. Для достижения этой цели Кристина написала Константину в социальных сетях.
Гецати ответил Дерябиной только через месяц, после чего между ними началось более тесное общение. Первой на личную встречу решилась именно Кристина, и выбрала для этого довольно оригинальный способ. Она записала на прием к экстрасенсу своего друга, а сама пришла вместо него. По словам Дерябиной, за эту встречу ей пришлось заплатить тридцать тысяч рублей.
Константипн Гецати (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Расставание и обида со стороны ГецатиВ недавнем интервью Кристина Дерябина призналась, что она и Константин Гецати изначально понимали, что их отношения будут недолгими. По её словам, это был мимолетный роман, созданный для того, чтобы приятно провести время, так как о создании семьи с Гецати не могло быть и речи. Однако спустя три месяца общения их связь оборвалась. Кристина утверждает, что причиной разрыва стало её публичное заявление об их интимных отношениях.
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