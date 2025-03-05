Милане Хаметовой исполнилось 15 лет: как она попала в Forbes и что на самом деле ее связывает с бывшим Бузовой Манукяном

Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)
Юная звезда интернета, блогер Милана Хаметова, 4 марта отпраздновала свой 15-й день рождения. В столь малом возрасте девушка многого добилась: популярность, доходы и даже собственный дом. О подробностях жизни звезды соцсетей читайте в материале «Радио 1».
Девочка из обычной семьиМилана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)
Милана родилась 4 марта 2010 года в Новосибирске. Родители девочки, Альбина и Евгений Хаметовы, далекие от публичности люди, с самого рождения ребенка были заинтересованы в развитии ребенка. Научившись ходить, девочка начала посещать кружки танцев и гимнастики, несколько позже к ним добавились занятия по вокалу.
С трёхлетнего возраста мама девочки начала публиковать её фотографии в социальных сетях, что впоследствии привело к сотрудничеству с модельным агентством. Так юная Милана стала лицом рекламных кампаний известных российских брендов, таких как «Дочки-сыночки», «Непоседа», «Акула Кидс» и «Millisa».
Малышка активно участвовала в модельных съемках и конкурсах. В возрасте шести лет завоевала титул «Мини-мисс Сибири», а через год стала «Юной Мисс Россия» и обладателем Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017» в категории Littlе.
Звезда интернета
Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)
В В 2010 году семья переехала из Новосибирска в Москву, где карьера Миланы начала развиваться еще более стремительно. К тому моменту мама Хаметовой создала аккаунты дочери во всех имеющихся социальных сетях. Контент постоянно пополнялся новыми постами от лица Миланы. Музыкально-развлекательные ролики быстро нашли отклик у молодого поколения пользователей сети. В 2021 году в Instagram* у девочки было уже более 1,4 миллиона подписчиков.
На такую популярность в сети обратил внимание Давид Манукян (Дава) и пригласил ее в дом тиктокеров Super House, где она поселилась вместе с мамой. Кроме того, он заключил с начинающей интернет-знаменитостью эксклюзивный договор, став её менеджером, и активно начал продвигать её творчество по всем возможным направлениям.
В начале 2021 года Милана выпустила свою первую официальную песню под названием «Умка». Клип на эту песню набрал огромное количество просмотров — около 90 миллионов. Следующая песня под названием «Краш» также принесла около 1,7 миллиона просмотров.
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Миллионер в 13 лет
Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)
В 2023 году Хаметова была включена в расширенный список участников рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», став самой маленькой участницей этого списка. Милана также стала самой юной ведущей на канале МУЗ-ТВ. В эфире телеканала 1 июня 2023 года состоялся специальный выпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», в котором она представила десятку самых популярных музыкальных видео за неделю.
В конце 2023 года блогерша купила трёхэтажный особняк в Москве. Пока что блогер не раскрывает сумму своего дохода. В беседе с «RU.TV» она отметила:
«На жизнь хватает, поэтому всё прекрасно».
Как сейчас живет звезда
В 2024 году юная Милана исполнила роль Маши в семейной комедии «Не одна дома». В том же году она озвучила главную героиню в мультфильме «Эмма в мире лам». В 2025 году Милана впервые отправилась в свой сольный тур под названием «ЛП-шоу». Первый концерт состоялся 1 февраля в Ульяновске, а всего в рамках гастролей запланировано посещение 21 города.
Кроме всего, поклонники звезды в скором времени смогут увидеть продолжение картины «Не одна дома» в 2025 году, фильм находится в производстве.
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Елена Генералова