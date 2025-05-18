Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет

Максим Виторган и Анна Короткова (Фото: Инстаграм* @hugyourwhale)
Актер Максим Виторган опубликовал в своем блоге снимок с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет.
Стоит отметить, что разница в возрасте не мешает артисту строить отношения. По его словам, на данный момент он очень счастлив.
Роман с молодым гримером Анной Коротковой Виторган перестал скрывать зимой этого года. Актер подчеркнул, что его сердце остановилось, когда он увидел Короткову.
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Роман с молодым гримером Анной Коротковой Виторган перестал скрывать зимой этого года. Актер подчеркнул, что его сердце остановилось, когда он увидел Короткову.
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Екатерина Коршунова