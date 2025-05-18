Отец Децла открестился от собственного внука

Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
65-летний Александр Толмацкий заявил, что не собирается поддерживать общение с наследником своего сына Децла, который скончался в 2019 году. Об этом информирует «Газета.Ru».
«Так случилось, что мой внук повел себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать», — объяснил продюсер.
По его словам, в настоящее время он не поддерживает отношения с внуком Тони. Толмацкий подчеркнул, что больше не собирается общаться с наследником сына, поскольку «тут уже что-то поменять очень сложно». Мужчина добавил, что делает все для сохранения памяти о Децле.
Кирилла «Децла» Толмацкого не стало в 2019 году. Музыкант ушел из жизни в возрасте 35 лет вскоре после выступления в Ижевске.
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