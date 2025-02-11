Марат Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты Аси Борисовой

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Телеведущий и актер Марат Башаров не подтвердил и не опроверг слухи о беременности невесты Аси Борисовой. Об этом информирует Super.ru.
По словам Башарова, у них «все прекрасно». Телеведущий также призвал меньше читать «желтухи».
Напомним, в декабре 2023 года артист сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. Через год Башаров в студии программы «Звезды сошлись» выразил надежду на то, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.
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«И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая "работа"», — сказал Марат Башаров.
Напомним, в декабре 2023 года артист сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. Через год Башаров в студии программы «Звезды сошлись» выразил надежду на то, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.
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Екатерина Коршунова