Особенный сын, инсульт и нищета: жизнь шоумена Сергея Белоголовцева

Сергей Белоголовцев (Фото: Инстаграм* @sergeybelogolo)
Сергей Белоголовцев получил известность в конце 1990-х как ведущий шоу «О.С.П.-студия» и актер комедийного сериала «33 квадратных метра». Остроумный комик стоял у самых истоков юмористических проектов.
Как сложилась жизнь Сергея Белоголовцева, расскажет редакция «Радио 1».
Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке в семье физика и инженера. Детство провел в Обнинске, куда переехал с родителями.
После школы, провалив экзамены в институте, где работал отец, Сергей отправился поступать в Московский горный институт. Получив диплом, он по распределению попал на Дальний Восток в поселок Солнечный под Комсомольском-на-Амуре. Именно там и у Белоголовцева и появилась тяга к творчеству.
Сергей также пробовал поступить в театральный институт, но попытка завершилась неудачно. Вернувшись в Москву, будущий актер и комик собрал собственную команду КВН «Магма». Коллектив очень быстро добился успехов на юмористическом поприще и попал в Высшую Лигу КВН.
В 1993 году Сергей стал ведущим и сценаристом интеллектуально-иронической программы «Великолепная семерка» на канале «ОРТ». Он также вел передачи «Спасите, ремонт», «Скрытая камера» и другие. Особое место в творческой карьере Белоголовцева занимала комедийная программа «О.С.П.-студия».
Дебют Сергея в кино произошел в 1997 году в проекте «33 квадратных метра». Далее последовала новая глава в жизни артиста, связанная со съемками в кино. Юморист сыграл в нескольких известных сериалах, среди них «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие. Также Белоголовцев активно принимал участие в разнообразных телешоу, где раскрывал все новые грани своего таланта.
Белоголовцев более 35 лет женат на Наталье Баранник. У супругов три сына: Никита (1987), Александр (1988) и Евгений (1988) болен детским церебральным параличом.
Александр и Евгений — близнецы, которые родились раньше срока. Два месяца мальчики лежали в больнице.
По словам актера, жена буквально «отгоняла палкой смерть от малыша».
Принять ситуацию, что у ребенка букет болезней и ДЦП, сложно, разбираться в проблеме — еще сложнее, информацию приходилось искать по крупицам, рассказывал Белоголовцев. Юморист отмечал, что несмотря на всю тяжесть ситуации, покинуть семью для него было невозможно.
Артисту страшно слышать, как посторонние люди называют происходящее в их семье «испытанием».
Первые десять лет после рождения близнецов семья жила в абсолютной нищете. Сергей работал на стройке за 70 рублей в месяц и трижды в неделю отрабатывал субботники, чтобы иметь возможность строить свою собственную кооперативную квартиру. Заработал паховую грыжу.
Когда Женю выписывали, медики заявляли, что у него не будет интеллекта и передвигаться самостоятельно он не сможет. Но родители столько занимались мальчиком, что он научился сидеть в три года. Он и жена маниакально боролись за то, чтобы их мальчик ходил. В результате в шесть лет Женя сделал свой первый шаг.
В одном из интервью Сергей заявлял, что вместе с супругой они всю жизнь сражаются за то, чтобы их сыну стало легче.
В 2014 году Белоголовцев создал организацию «Лыжи мечты», в которой обучает детей с ДЦП кататься на лыжах.
А еще у артиста четыре внука. Трое от первого сына Никиты: Ева (2011), Тимофей (2015), Елизавета (2019) и один от Александра — Федор (2019). По словам актера, внуков он воспринимает как младших детей.
В середине декабря прошлого года стало известно о госпитализации Сергея Белоголовцева. Его экстренно прооперировали. А в августе он перенес инсульт. Уточняется, что юморист также страдает хроническим заболеванием печени.
11 февраля текущего года выяснилось, что актер прикован к постели после перенесенного летом прошлого года инсульта. В настоящее время артист передвигается на инвалидной коляске или с помощью родственников.
Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем. По словам Сергея, он чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.
Читайте также:
Актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инсульта
Вырастил внука Маргариты Тереховой, снялся в «Сватах», вымолил дочь в 45 лет: долгожданное счастье Николая Добрынина
Многочисленные романы, жизнь с мамой и успешная карьера: как живет любимица Кончаловского актриса Карина Андоленко
*Запрещен в РФ
Биография
Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке в семье физика и инженера. Детство провел в Обнинске, куда переехал с родителями.
Сергей Белоголовцев (Фото: Инстаграм* @sergeybelogolo)
После школы, провалив экзамены в институте, где работал отец, Сергей отправился поступать в Московский горный институт. Получив диплом, он по распределению попал на Дальний Восток в поселок Солнечный под Комсомольском-на-Амуре. Именно там и у Белоголовцева и появилась тяга к творчеству.
Сергей также пробовал поступить в театральный институт, но попытка завершилась неудачно. Вернувшись в Москву, будущий актер и комик собрал собственную команду КВН «Магма». Коллектив очень быстро добился успехов на юмористическом поприще и попал в Высшую Лигу КВН.
Творчество
В 1993 году Сергей стал ведущим и сценаристом интеллектуально-иронической программы «Великолепная семерка» на канале «ОРТ». Он также вел передачи «Спасите, ремонт», «Скрытая камера» и другие. Особое место в творческой карьере Белоголовцева занимала комедийная программа «О.С.П.-студия».
Дебют Сергея в кино произошел в 1997 году в проекте «33 квадратных метра». Далее последовала новая глава в жизни артиста, связанная со съемками в кино. Юморист сыграл в нескольких известных сериалах, среди них «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие. Также Белоголовцев активно принимал участие в разнообразных телешоу, где раскрывал все новые грани своего таланта.
Сергей Белоголовцев (Фото: кадр из сериала «33 квадратных метра»)
«Учась в Московском горном институте, я мечтал быть актером. И наконец исполнил свои юношеские мечты», — говорил Сергей о своей профессии.
Личная жизнь
Белоголовцев более 35 лет женат на Наталье Баранник. У супругов три сына: Никита (1987), Александр (1988) и Евгений (1988) болен детским церебральным параличом.
Александр и Евгений — близнецы, которые родились раньше срока. Два месяца мальчики лежали в больнице.
«Женька был красный, а Сашка — бледно-синюшный (у него была очень сильная анемия). У Женьки ко всему прочему обнаружили грубые шумы в сердце — 4 порока. В 9,5 месяцев Женька был уже едва живой. 9 марта 1989-го его прооперировали. Хирург сделал все что мог… После операции сын оставался без сознания, не дышал самостоятельно, у него случилась мозговая кома, затем отек мозга и клиническая смерть. Спасли мы Женю совершенно случайно: в пять утра у него случился отек мозга, ему сделали лошадиную дозу мочегонного. Когда врач-кардиолог уже пошла звонить заведующему отделения, что ребенок скончался, он пришел в себя», — делилась Наталья.
По словам актера, жена буквально «отгоняла палкой смерть от малыша».
«После операции сын впал в кому, теперь у него жуткие шрамы от пролежней и катетеров. Не было ни малейшего шанса, что парень выживет. Один врач сказал прямо: готовьтесь, он не жилец. Это была какая-то черная дыра, ты как будто живешь и не живешь», — вспоминал Сергей.
Принять ситуацию, что у ребенка букет болезней и ДЦП, сложно, разбираться в проблеме — еще сложнее, информацию приходилось искать по крупицам, рассказывал Белоголовцев. Юморист отмечал, что несмотря на всю тяжесть ситуации, покинуть семью для него было невозможно.
Артисту страшно слышать, как посторонние люди называют происходящее в их семье «испытанием».
«Вы должны свой крест нести, испить чашу до дна, возможно, с тобой это произошло неслучайно, не исключено, что тебя выбрали как некоего спасителя этого ребенка, ты его, наверное, не бросишь. В ответ хочется послать и сказать: мне не надо испытаний, я не хочу нести кресты, дайте мне здорового ребенка! Тебя рвет на части от этого… Если бы мне дали возможность что-то попросить у Бога, я бы попросил, чтобы все дети рождались здоровыми», — откровенничал Сергей.
Первые десять лет после рождения близнецов семья жила в абсолютной нищете. Сергей работал на стройке за 70 рублей в месяц и трижды в неделю отрабатывал субботники, чтобы иметь возможность строить свою собственную кооперативную квартиру. Заработал паховую грыжу.
Когда Женю выписывали, медики заявляли, что у него не будет интеллекта и передвигаться самостоятельно он не сможет. Но родители столько занимались мальчиком, что он научился сидеть в три года. Он и жена маниакально боролись за то, чтобы их мальчик ходил. В результате в шесть лет Женя сделал свой первый шаг.
В одном из интервью Сергей заявлял, что вместе с супругой они всю жизнь сражаются за то, чтобы их сыну стало легче.
Сергей Белоголовцев с сыновьями (Фото: Инстаграм* @sergeybelogolo)
В 2014 году Белоголовцев создал организацию «Лыжи мечты», в которой обучает детей с ДЦП кататься на лыжах.
А еще у артиста четыре внука. Трое от первого сына Никиты: Ева (2011), Тимофей (2015), Елизавета (2019) и один от Александра — Федор (2019). По словам актера, внуков он воспринимает как младших детей.
Сергей Белоголовцев сегодня
В середине декабря прошлого года стало известно о госпитализации Сергея Белоголовцева. Его экстренно прооперировали. А в августе он перенес инсульт. Уточняется, что юморист также страдает хроническим заболеванием печени.
11 февраля текущего года выяснилось, что актер прикован к постели после перенесенного летом прошлого года инсульта. В настоящее время артист передвигается на инвалидной коляске или с помощью родственников.
Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем. По словам Сергея, он чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.
Читайте также:
Актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инсульта
Вырастил внука Маргариты Тереховой, снялся в «Сватах», вымолил дочь в 45 лет: долгожданное счастье Николая Добрынина
Многочисленные романы, жизнь с мамой и успешная карьера: как живет любимица Кончаловского актриса Карина Андоленко
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова